Motörhead: 40 Jahre ACE OF SPADES: Deluxe Sammler Box-Set kommt

Als ACE OF SPADES 1980 von Motörhead veröffentlicht wurde, war das ein Wendepunkt für alle Formen des Hard Rock. Wie ein konservierter Blitz hatte das Album alles, was großartigen Hard Rock, Heavy Metal und Punk ausmachte – die Lautsprecher über das Maximum hinaus, fühlte es sich so an, als ob man mit tausend Stundenkilometern durch die Welt brauste, jede Grenze der normalen Musik sprengend. Nichts war härter. Nichts war schneller. Und ganz sicher war nichts lauter.

Nachdem im letzten Jahr die von Fans und Medien hochgelobten Jubiläumsalben OVERKILL und BOMBER erschienen sind, kommt nun das Album, das Motörhead in die Stratosphäre geschossen hat und ihren Namen in die Annalen der Rock'n'Roll Geschichte gemeißelt hat: ACE OF SPADES. Das Jubiläum dieses Meilensteins wird mit einer speziellen 40. Anniversary Box gefeiert, mehr Deluxe ist nicht möglich!

Es wird Hardcover Book-Packs in Doppel-CD und dreifach- LP -Format geben, sowie das bis heute unveröffentlichte Konzert der „Ace Up Your Sleeve“-Tour, die Geschichte des Albums und viele unveröffentlichte Fotos. Das Album kommt als ultimatives Fan-Sammler-Box-Set und beinhaltet eine Menge Schmankerl aus jener Ära, sowie 42 unveröffentlichte Live Songs. Natürlich wird das Album ebenso digital erhältlich sein!

Inhalt des ACE OF SPADES Deluxe Box Set:

Das ACE OF SPADES Album, half-speed gemastert und von den Original Master Tapes abgenommen

Zwei Doppel-Live-Alben der unveröffentlichten Konzerte von der „Ace Up Your Sleeve“-Tour

A Fistful Of Instrumentals: Eine 10″ EP bisher unveröffentlichter Instrumentals von 1980

The Good, The Broke & The Ugly: Ein Doppelalbum der B-Seiten, Outtakes und Rare Tracks

Ace On Your Screens: Eine DVD Compilation rarer TV Auftritte 1980-81, ein Live Konzert von 1981 und ein 5.1 Audio Mix des Original Albums

Die ACE OF SPADES Story. Ein 40 Seiten starkes Buch, das die Geschichte von ACE OF SPADES erzählt und mit bisher unveröffentlichten Zeitzeugen-Interviews, begleitet mit bis dato nicht veröffentlichten Fotos und Memorabilia.

Das „Ace Up Your Sleeve“-Tour Programm

Der Motörhead Rock Commando Comic

Ein Set von 5 Poker Würfeln damit du auf dem umgeklappten Boxlid dein Glückspiel gewinnen kannst

Alles verpackt in einer klassischen Wild West Dynamite Box

Eine Limited Edition 7″ Reproduktion der holländischen Version von ‘Ace Of Spades’ mit einer unveröffentlichten Instrumental Version auf der B-Seite.