1979 arbeitete Lemmy Kilmister nicht nur Motörhead-Songs, sondern auch an einem Duett, das erst jetzt seinen Weg an die Öffentlichkeit fand.

Die Singer-Songwriterin Lynda Kay hat ein Lied veröffentlicht, das lange Zeit als verloren galt. ‘The Mask’ ist ein Country-Western-Duett, was die Sängerin zusammen mit Motörhead-Legende Lemmy Kilmister aufgenommen hat. Der Song ist weit entfernt von Kilmisters sonstigem musikalischen Schaffen. Bei dem Stück handelt es sich um eine sehr seichte Ballade, an der Lemmy bereits 1979 anfing zu schreiben, das gleiche Jahr, in dem Motörhead ihr zweites und drittes Studioalbum BOMBER und OVERKILL veröffentlichten. 2009 wurde der Song aufgenommen und fertiggestellt, schaffte es daraufhin aber nicht an die Öffentlichkeit. Der Song galt als verloren, wurde kürzlich jedoch geborgen und nun als…