Motörhead Tribute Concert – The King Of Kings am 28.12.2018

Am 28. Dezember 2015 ist Lemmy Kilmister, Frontmann der Rock’n’Roll-Band Motörhead, gestorben. Die hinterbliebenen Band-Mitglieder fordern: „Spielt Motörhead laut, spielt Hawkwind laut, spielt Lemmys Musik LAUT.

Weiterlesen Einmaliges Motörhead-Sammlerstück: Vinyl-Single mit zwei unveröffentlichten Kult-Aufnahmen! Jetzt zugreifen und die einmalige Motörhead 7"-Vinyl sichern! Nur zusammen mit METAL HAMMER 01/19 ab 12. Dezember 2018. Hebt einen auf ihn, oder mehrere. Erzählt euch Geschichten. Feiert das Leben, wie es dieser liebenswerte, wundervolle Mann selbst so heftig gefeiert hat. Er hätte es genau so gewollt.“

Und das geschieht am 28.12. in der KulturBrauerei Berlin. Im Rahmen des MOTÖRHEAD TRIBUTE CONCERT – THE KING OF KINGS spielen bei uns im Kesselhaus Skew Siskin und Nitrogods in Andenken an eine Rock-Legende.

Die aus Berlin stammende Band Skew Siskin entwickelte sich rasant vom unbekannten Lokalmatador zum international anerkannten Act. Nach dem Erscheinen ihres Debütalbums mit der Single ‚If Walls Could Talk‘ hieß es touren und nochmal touren, um das Album zu promoten. Unter anderem waren Skew Siskin mit Bands wie Black Sabbath, Accept, Saxon und Monster Magnet unterwegs.

Als sie das erste Mal 1993 im Vorprogramm von Motörhead auftraten, fanden sie in Bandleader Lemmy Kilmister einen großen Fan und Förderer. Er entschied sich zur weiteren Zusammenarbeit mit den Berlinern. Skew Siskin haben ganze 79 Mal in 21 Jahren Motörhead supportet. Die Freundschaft mit Lemmy hielt bis zu seinem Tod.

„Attitude was one reason for the birth of this band. Another is pure lust in playing our music and pride for keeping things real.“ – so beschreibt sich die 2011 gegründete Band Nitrogods selbst. Die deutsche Band macht ihr Motto zum Programm, überzeugt mit rauem, authentischen Rock’n’Roll, und konnte so auch Nazareth-Sänger Dan McCafferty und ex-Motörhead-Gitarrist „Fast“ Eddie Clarke als Gastmusiker für ihr erstes Studioalbum gewinnen.

Wir sehen uns am 28.12.2018 im Kesselhaus der Kulturbrauerei! Hier gibt es Tickets und alle nötigen Infos. Beachtet auch die Facebook-Veranstaltungsseite.