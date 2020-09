Die komplette Review-Rückschau während unserer "Motörhead-Wochen". Lest hier die Rezension zum Album INFERNO von 2004!

Keine Ahnung, warum das Album nicht INFERNÖ heißt. Vertane Chance. Irgendwie. Ist aber egal, denn diese Scheibe macht ihrem Namen alle Ehre. Der neue Produzent Cameron Webb schaffte das Kunststück, der Band einen modern-satten Sound zu verpassen und trotzdem die schrulligen Eigenarten des Trios zu konservieren. "Vor Motörhead darf man keine Angst haben", entsinnt sich Webb an sein Credo. "Sonst bist du im Arsch." Zudem besitzt Lemmys Stimme im End-Mix…