My Chemical Romance: Reunion-Konzert spielt 1,5 Mio US-Dollar ein

My Chemical Romance am 29. Januar 2012 in Melbourne, Australien

My Chemical Romance machten Ende des vergangenen Jahres ihren Fans eine riesengroße Freude, als sie ein Reunion-Konzert am 20. Dezember im Shrine Auditorium in Los Angeles, Kalifornien spielten. Darauf hatten viele Hörer seit der Trennung der Band 2013 innbrünstig gehofft.

Weiterlesen My Chemical Romance geben Comeback-Konzert Sehr gute Nachrichten für My Chemical Romance-Fans. Die Band tut sich nach ihrer Trennung 2013 nun wieder zusammen und gibt ein Comeback-Konzert. Die Freude über das Konzert spiegelte sich auch in den Verkauftzahlen wieder. Fast 1,5 Millionen US-Dollar spielten My Chemical Romance ein. Für den Veranstaltungsort wurde dabei ein Rekord gebrochen. Seit 1926 gibt es die Venue, die über die Jahre eine ganze Reihe von Künstlern beherbergte.



Die Tickets für das Konzert wurden am 1. November, einen Tag nach Bekanntgabe, verkauft und alle 4.993 Stück waren sofort ausverkauft. My Chemical Romance haben für 2020 eine Handvoll weiterer Konzerte bekanntgegeben, die es hier einzusehen gibt.

Hierzulande und in Europa allgemein muss man sich aber leider noch gedulden, was sich bald ändern könnte. Derzeit wird über ein mögliches Konzert im Vereinigten Königreich gemunkelt. Die Band veröffentlichte nämlich einen kryptischen Teaser über ihre Socials, der laut Fan-Entschlüsselung auf einen Tag im Juni verweist.