My Sleeping Karma-Drummer Steffen Weigand verstorben

Steffen Weigand (2.v.l.) im Kreise seiner My Sleeping Karma-Kollegen

Steffen Weigand lebt nicht mehr. Der Schlagzeuger der Psychedelic-Rocker My Sleeping Karma litt an einem seltenen Krebs, gegen den er nun leider den Kampf verloren hat. „Wir sind am Boden zerstört, euch informieren zu müssen, dass unser Bruder Steffen diesen Morgen im Kreise seiner Lieben verschieden ist“, schreibt die Band. „Seiner Familie schicken wir unsere Gedanken und unser tiefstes Beileid. Wir sind untröstlich. Uns fehlen im Moment die Worte.“

Letzter Versuch

Konkret laborierte der My Sleeping Karma -Musiker am Multiplen Myelom, auch Morbus Kahler genannt. Das ist eine bösartige Tumorerkrankung, die durch die Entartung einer einzigen Plasmazelle entsteht, deren Klone sich im Knochenmark ausbreiten. Um die einzig verbleibende Behandlung bezahlen zu können, hatte seine Ehefrau Elly Krauthammel-Weigand eine Crowdfunding-Kampagne gestartet .

„Die letzten drei Jahre haben wir es ziemlich gut mit verschiedenen chemischen Verfahren sowie Antikörpertherapien hingekriegt“, schrieb Elly im Rahmen des Spendenaufrufs. „Aber nun gelangt die konventionelle Medizin an ihr Ende und bietet nur mehr eine letzte Möglichkeit mit einer riesigen Menge an Risiken. Da wir beide vor diesen Risiken echt Angst haben, hat Steffen intensive Recherchen angestellt und eine sehr vielversprechende Alternative mit den gleichen Chancen und fast keinen Risiken gefunden. Doch bedauerlicherweise zahlt die deutsche Krankenversicherung diese Option nicht.“

Da dieser letzte Versuch offenbar nicht gefruchtet hat, drücken wir Steffens Familie an dieser Stelle ebenfalls unser Beileid aus.

