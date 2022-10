Spendenaufruf für My Sleeping Karma-Drummer

Dem Schlagzeuger der Aschaffenburger Psychedelic-Rocker My Sleeping Karma geht es gar nicht gut. Denn Steffen Weigand leidet an einem seltenen Krebs — dem multiplen Myelom, auch Morbus Kahler genannt. Das ist eine bösartige Tumorerkrankung, die durch die Entartung einer einzigen Plasmazelle entsteht, deren Klone sich im Knochenmark ausbreiten. Um die einzig verbleibende Behandlung bezahlen zu können, hat seine Ehefrau Elly Krauthammel-Weigand eine Crowdfunding-Kampagne gestartet.

Die Metal-Community hilft

In der Beschreibung dazu heißt es: „Hallo — ich bin Elly und sammle Geld im Namen meines Mannes Steffen, dem Drummer von My Sleeping Karma. Er kämpft seit mehr als drei Jahren gegen eine seltene Art von Krebs namens mutiples Myelom. Die letzten drei Jahre haben wir es ziemlich gut mit verschiedenen chemischen Verfahren sowie Antikörpertherapien hingekriegt. Aber nun gelangt die konventionelle Medizin an ihr Ende und bietet nur mehr eine letzte Möglichkeit mit einer riesigen Menge an Risiken.

Da wir beide vor diesen Risiken echt Angst haben, hat Steffen intensive Recherchen angestellt und eine sehr vielversprechende Alternative mit den gleichen Chancen und fast keinen Risiken gefunden. Doch bedauerlicherweise zahlt die deutsche Krankenversicherung diese Option nicht. Ich wende mich daher an alle seine Freunde, seine Familie, Fans und auch Fremde, damit diese für meinen geliebten Ehemann Steffen spenden. Zusammen können wir das Unmögliche möglich machen. Ich danke euch aus tiefstem Herzen. Mit Liebe und Respekt, Elly.“ Wer also ein paar Groschen übrig hat, lässt diese am besten Elly und My Sleeping Karma-Trommler Steffen zukommen.

