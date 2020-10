Nachtblut: Backstage beim Wolfszeit Festival 2020

Eisheilige Nächte, das bedeutet: Party – nächstes Jahr feiern mit Subway To Sally: Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Tanzwut und Mr. Irish Bastard.

Eisheilige Nächte 2020 ziehen auf 2021 um! – Subway To Sally werden gemeinsam mit Mr. Hurley und die Pulveraffen, Tanzwut und Mr. Irish Bastard erst nächstes Jahr wieder zu ihren beliebten Indoor-Festivals laden können. 2020 ist nichts so wie es sein sollte – aufgrund dem bis mindestens 31.12. geltenden Verbot für Großveranstaltungen müssen nun auch die Eisheiligen Nächte auf 2021 verschoben werden. Die neuen Termine stehen bereits fest, Tickets behalten ihre Gültigkeit. Und auch das Line-up bleibt unverändert. METAL HAMMER präsentiert: Eisheilige Nacht 2021 Subway To Sally + Mr. Hurley & Die Pulveraffen + Tanzwut + Mr. Irish Bastard 10.12.2021…