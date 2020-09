Der Januar 2021 soll ihnen gehören: Tribulation veröffentlichen ihr fünftes Album und wollen auf Tour gehen. Wir drücken die Daumen!

Passend zum neuen Album WHERE THE GLOOM BECOMES SOUND (VÖ: 21.01.2021) planen Tribulation eine Tournee. Der Nachfolger von DOWN BELOW (2018) ist das fünfte Album der Schweden und wurde von Jamie Elton im Studio Ryssviken (Stockholm, Schweden) produziert. Den Mix übernahm Tom Dalgety (Ghost, Opeth, Killing Joke, Pixies et cetera) in den Psalm Studios (UK). Gemastert wurde WHERE GLOOM BECOMES SOUND von Magnus Lindberg in den Redmount Studios in Stockholm, Schweden. "Der Sommer ist zu Ende in einem Jahr voller Unannehmlichkeiten und Beschwernissen", so Tribulation. "2020 bedeutete eine Tourneepause, aber auch ein neues Album. Wir freuen uns, erneut über den…