Seit 2019 warten Fans von Killswitch Engage auf ein neues Album. In einem Interview gab der Drummer der Band nun ein Update.

Neues Killswitch Engage-Album von Adam Dutkiewicz produziert Vor ihrem Auftritt als Headliner am vergangenen Freitag beim Bloodstock Open Air Festival in England sprach Killswitch Engage-Schlagzeuger Justin Foley mit Forever Loud. Dabei ging es unter anderem auch über den Status ihres kommenden Studioalbums. Er sagte: „Ja, wir arbeiten noch immer an diesem Album. Hoffentlich können wir bald mit einigen Aufnahmen beginnen. Wir versuchen einfach, so viel wie möglich im Vorfeld zu erledigen, damit es, wenn wir zur eigentlichen Arbeit kommen, so einfach wie möglich ist. Also ja, hoffentlich wird das bald erledigt sein. Und das nächste Mal, wenn wir hier sind,…