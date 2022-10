‘Need For Speed Unbound’: EA zeigt Gameplay-Trailer

Seit knapp einer Woche ist ‘Need For Speed Unbound’ offiziell angekündigt, jetzt gab es zusätzlich zum Ankündigungstrailer einen kurzen Gameplay-Teaser.

Trailer zeigt neue Straßenrennen

Empfehlung der Redaktion „Need for Speed Heat“ lässt euch zu Streetracern werden Ganz auf den Spuren des ersten „The Fast & The Furious“-Films mit Vin Diesel und „Need for Speed: Underground“: Wer auf illegale Straßenrennen steht, dürfte sich womöglich über die Ankündigung von EA freuen. „Need for Speed Heat“ ist der inzwischen 24. Teil der erfolgreichen Rennserie und soll noch in diesem Jahr erscheinen. Straßenrennen bei Tag […] Das 37-sekündige Video zeigt erste kurze Szenen direkt aus dem Spiel. Zu sehen ist ein stark getunetes Fahrzeug – wobei scheinbar auch die neue Option, Autoteile zu demontieren zum Einsatz kam, denn das Trailer-Fahrzeug hat statt einem Dach einen Überrollkäfig. Außerdem sind im Gameplay-Teaser nochmal die an Graffiti angelehnten Effekte im Einsatz zu sehen, die bereits aus dem Trailer bekannt sind. In ‘Need For Speed Unbound’ sind nämlich Cartoon-Zeichnungen zu sehen, wenn man beispielsweise beschleunigt oder springt. Diese kommen offenbar in einem Gesamtpaket, die Farben sind jedoch anpassbar. Dieses neue Feature des Spiels wurde von Fans zuvor als störend kritisiert, allerdings gaben die Publisher Electronic Arts (EA) bereits bekannt, dass die Effekte auch ausgeschaltet werden können. Außerdem bestätigten sie einen zusätzlichen Boost (Burst-Nitro) neben der bekannten Nitro-Option.



‘Need For Speed Unbound’: Was noch bekannt ist

Der neue Teil der ‘Need For Speed’-Reihe soll als Open World-Spiel in der fiktionalen Stadt Lakeshore City spielen, welche an Chicago angelehnt ist. Im Fokus stehen Straßenrennen, wie in ‘Need For Speed Heat’ (2019) soll außerdem die Polizei eine Rolle spielen, vor der es zu fliehen gilt. Wagen von insgesamt 33 verschiedenen Automarken stehen dafür zur Verfügung. Nach ‘Need For Speed: Most Wanted’ (2012) und ‘Need For Speed Rivals’ (2013) ist der neue Teil der dritte der Reihe, hinter dem Criterion Games als Entwickler steht. Für den offiziellen Trailer, der am 6. Oktober veröffentlicht wurde, arbeiteten der Publisher EA mit Rapper A$AP Rocky zusammen, der im Spiel einen eigenen Spielmodus haben soll.

‘Need For Speed Unbound’ soll am 2. Dezember für Windows PC, Playstation 5 und die Xbox erscheinen.



