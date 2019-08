„Need for Speed Heat“ lässt euch zu Streetracern werden

„Need for Speed Heat“ erscheint am 08. November 2019 für PS4, Xbox und PC

Ganz auf den Spuren des ersten „The Fast & The Furious“-Films mit Vin Diesel und „Need for Speed: Underground“: Wer auf illegale Straßenrennen steht, dürfte sich womöglich über die Ankündigung von EA freuen. „Need for Speed Heat“ ist der inzwischen 24. Teil der erfolgreichen Rennserie und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Straßenrennen bei Tag & Nacht

„Need for Speed Heat“ spielt in der offenen und fiktiven Stadt Palm City und will laut EA ein „atemberaubendes Streetracing-Erlebnis“ liefern und ist in zwei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Spieler können tagsüber bei offiziellen Rennveranstaltungen Geld verdienen, um die eigenen Wagen aufzurüsten und zu pimpen. Sobald die Sonne untergeht, stehen illegale Straßenrennen im Fokus, mit denen man seinen Ruf verbessern und neue Rennen beziehungsweise Autoteile freischalten kann. Spieler müssen sich neben anderen Fahrern allerdings auch noch vor der Polizei in Acht nehmen.

„Need for Speed Heat" wird vom schwedischen Entwickler Ghost Games umgesetzt. Also jenes Studio, das auch schon „Need for Speed Rivals" (2013), „Need for Speed" (2015) und „Need for Speed Payback" (2017) entwickelt hat. Und das stimmt vorsichtig, denn bis auf „Rivals" waren die anderen beiden Ableger im Schnitt eher schlecht und kamen bei Spielern und Fans der Reihe nicht gut an. Vielleicht hat Ghost Games aber auch aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und wird mit „Need for Speed Heat" ein gelungenes Spiel abliefern. Allzulange müssen Gamer auf jeden Fall nicht mehr warten, denn nach dem jetzt veröffentlichten Ankündigunstrailer wird es Schlag auf Schlag gehen:

Passend zur gamescom 2019 wird es am 19. August einen Gameplay-Trailer sowie weitere Infos zum Spiel geben. Und das fertige „Need for Speed Heat“ wird dann am 08. November 2019 für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Wie für EA üblich, kann der Titel gleich in mehreren Versionen vorbestellt werden. Hier eine Übersicht der verschiedenen Boni für Vorbesteller:

Standard-Edition

Mitsubishi Evolution X im K.S-Edition-Design

Deluxe Edition

Mitsubishi Evolution X im K.S-Edition-Design

BMW i8 Coupé im K.S-Edition-Design

Mercedes C63 AMG Coupé im K.S-Edition-Design

Chevrolet Corvette Grand Sport im K.S-Edition-Design

Exklusive Charakter-Outfits

Mehr Ingame-Geld und Rep

Abonnenten von EA Access Basic und Origin Access Basic können den Titel schon am 05. November 2019 im Rahmen einer „Play First Trial" bis zu zehn Stunden lang spielen. Abonnenten von Origin Access Premier erhalten auf dem PC uneingeschränkten Zugriff. Oder in anderen Worten: Gebt EA ganz viel Geld und ihr könnt „Need for Speed Heat" ganze drei Tage vor allen anderne spielen.

„Need for Speed Heat“: Ankündigunstrailer

