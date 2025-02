Neue Disturbed-Single klingt wie vor 25 Jahren

Am 21.2. veröffentlichten Disturbed ihre neue Single ‘I Will Not Break’. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Radiosender I-Rock 93.5 sprach Gitarrist Dan Donegan über die musikalische Inspiration, die sie zu ihrem neuen Lied geführt hat.

Die vollständige Single könnt ihr hier hören:

‘I Will Not Break’ war spontaner Hit bei Disturbed-Mitgliedern

„Dieser Song kam sehr spät in unserem Aufnahmeprozess“, erzählt Dan Donegan. „Den vergangenen September, Oktober und November haben wir in L.A. verbracht, um den Ball ins Rollen zu bekommen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keinen genauen Zeitplan oder eine Deadline im Kopf. Wir hatten einfach Zeit und keine Tournee im Nacken, also beschlossen wir, einfach zurück ins Studio zu gehen und den kreativen Prozess zu beobachten.“ Das lief gut für Disturbed, berichtet der Gitarrist. „Wir haben einen Haufen Material geschrieben, alles grob aufgenommen, und plötzlich passierte ‘I Will Not Break’. Ich habe gefühlt, dass ich noch eine Menge in mir hatte. An diesem Tag sollte ich eigentlich nur ein paar Gitarrenspuren aufnehmen, ich habe dem Produzenten dann aber gesagt, dass ich mich sehr kreativ fühle.“

Dabei hatte Donegan ein spezielles Szenario im Kopf, berichtet er. „Ich wollte etwas schreiben, was wie Old School-Disturbed klingt. Meine Hoffnung war, dass ich diese ursprüngliche Art wieder aus Frontmann David Draiman locken kann. Also haben wir diesen harten Groove und Rhythmus ausgearbeitet und darüber improvisiert. Sobald das Riff stand, haben wir uns alle angeguckt und wussten, dass es das richtige ist." Doch da war der Prozess noch nicht beendet.

„David war zu dem Zeitpunkt nicht da, also haben wir die Musik komponiert und eine grobe Struktur festgelegt. Als ich ihn das nächste Mal gesehen habe, habe ich ihm das Lied erklärt und nahegebracht. Unser Plan ist genau aufgegangen, er lieferte nämlich, was wir uns von ihm gewünscht haben: die melodischen, aber schnellen Synkopen und allgemein das, was an die Anfänge von Disturbed erinnert.“ Da die Band kurz vor der Nordamerika-Jubiläumstournee ihres Debütalbums THE SICKNESS (2000) steht, ist diese Anwandlung alles andere als verwunderlich.

