Neue Puzzles von AC/DC angekündigt

Axl Rose (l), Imterimssänger der australischen Band AC/DC, und Gitarrist Angus Young stehen am 26.05.2016 in Hamburg auf der Bühne der Volksparkarena. Die Hard-Rocker spielten in der Hansestadt ihr erstes von drei Konzerten in Deutschland. Foto: Axel Heimken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

auch interessant

In Sachen Live-Veranstaltungen sieht es nach wie vor mau aus. Die abendliche Zeit muss man also irgendwie anders verbringen – beispielsweise mit Puzzeln?! Zee Productions hat eine Menge neuer Legespiele angekündigt: Dieses Mal zu den Albumcovern von AC/DC. Die erste Ladung beinhaltet vier 500-teilige Puzzles zu HIGH VOLTAGE, FOR THOSE ABOUT TO ROCK, BLOW UP YOUR VIDEO und BALLBREAKER.

Hinzu kommen dann noch einmal vier weitere Varianten zu HIGHWAY TO HELL, OF YOU WANT BLOOD, LET THERE BE ROCK und BLACK ICE. Vorbestellen kann man die Teile bereits jetzt, verschifft wird erst am 4.9. bzw. am 16.10.

Neben AC/DC gibt es von Zee Productions auch Puzzles von unter anderem Ghost, Alice Cooper, Iron Maiden, Judas Priest, Motörhead und Slayer. Die Legespiele sind im Rahmen der Reihe „Rock Saws“ veröffentlicht worden.