Am 2. Oktober 2020 erscheint das neue Studioalbum der deutschen Mittelalter-Rocker Saltatio Mortis. Findet hier alles Wissenswerte rund um FÜR IMMER FREI.

[Update] Am 12.07. gaben Saltatio Mortis ihren Fans die einzigartige Möglichkeit, den Saltatio Mortis-Sänger Alea der Bescheidene mit Fragen zu bombardieren. Für diese nahm er sich bei einem Spaziergang ausgiebig Zeit. Die Antworten findet ihr in den Instagram-Storys der Band. https://www.facebook.com/saltatiomortisofficial/photos/a.10150120376423661/10157778297713661 Seit wenigen Tagen ist die neue Single ‘Loki’ überall erhältlich, und das neue Album FÜR IMMER FREI wird am 02. Oktober erscheinen. Zwanzig Jahre ist es nun her, dass diese Band ihre ersten Auftritte hatte; damals standen die Musiker mit Trommeln und Sackpfeifen an Straßenecken herum und spielten für das Geld, das man ihnen in die Hüte warf. Sie…