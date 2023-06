WAR AGAINST ALL ist das erste Album von Immortal, bei dem Gitarrist Demonaz formal als einziges verbliebenes Band-Mitglied auftritt.

METAL HAMMER: Ist der angriffslustige Albumtitel WAR AGAINST ALL dem Umstand geschuldet, dass die Band zurückstecken musste, quasi eine Art musikalischer Rundumschlag? Demonaz: Eigentlich nicht. Als ich die Band gründete, wollte ich keine Texte über Politik oder Religion schreiben. Ich wollte ein eigenes Universum kreieren. Genau das taten Immortal mit Blashyrkh. Ich bin mit Bands wie Slayer, Possessed oder Celtic Frost aufgewachsen. Sie alle hatten ihre eigene Identität.…