Als Nevermore-Sänger Warrel Dane 2017 verstarb, war die Zukunft der Band lange Zeit ungewiss. Sein Tod bedeutete noch im selben Jahr die Auflösung. 2024 fanden sich der frühere Gitarrist Jeff Loomis und Schlagzeuger Van Williams jedoch wieder zusammen, um einen Neustart zu wagen. Nun hat die wiedervereinigte Truppe zudem eine neue Label-Heimat gefunden. Ein erstes Konzert für die neue Besetzung ist ebenfalls angesetzt.

Neustart für Nevermore

Jeff Loomis und Van Williams äußern sich zu dem neuen Kapitel in der Geschichte von Nevermore. „Wir freuen uns riesig, bekanntgeben zu können, dass Nevermore offiziell bei Reigning Phoenix Music unter Vertrag stehen! Von Anfang an war klar, dass sie der perfekte Partner für die neue Ära von Nevermore sind“, erklärten beide. „Ihre Leidenschaft für Metal und die umfassende Branchen-Erfahrung ihres Teams haben uns die Entscheidung leicht gemacht. Wir können es kaum erwarten, am 1. April in Istanbul wieder vor unseren Fans auf der Bühne zu stehen und freuen uns genauso darauf, das neue Nevermore-Album fertigzustellen!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gerado Martinez, Mitbegründer von Reigning Phoenix Music, kommentierte ebenfalls Nevermores Unterschreiben bei dem Label. „Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie stolz und begeistert RPM ist, Teil des nächsten Kapitels von Nevermore zu sein“, äußerte er. „Ich bin seit 1995 Fan, als ich sie auf Tour mit Death gesehen habe, und habe ihre gesamte musikalische Reise verfolgt. Ich kann es kaum erwarten, was noch kommt.“

Um die neue Besetzung zu präsentieren, werden Nevermore in Istanbul, Türkei ihr erstes Live-Konzert geben. Zum Line-up neu hinzugestoßen sind Gitarrist Jack Cattoi, Bassist Semir Özerkan am Bass und Sänger Berzan Önen. Sie sind ausführlich bei Proben mit Nevermore in der oben zu sehenden Dokumentation zum Band-Neustart zu sehen und zu hören.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.