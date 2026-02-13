Toggle menu

Nevermore: Die neue Besetzung steht fest

Nevermore-Gitarrist Jeff Loomis (hier mit Arch Enemy, Hamburg, edel-optics.de Arena, 30.10.2022)
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
Die wiedervereinigten Nevermore haben einen Vertrag bei Reigning Phoenix Music unterschrieben. Ein erstes Konzert im neuen Line-up ist ebenfalls angesetzt.
Als Nevermore-Sänger Warrel Dane 2017 verstarb, war die Zukunft der Band lange Zeit ungewiss. Sein Tod bedeutete noch im selben Jahr die Auflösung. 2024 fanden sich der frühere Gitarrist Jeff Loomis und Schlagzeuger Van Williams jedoch wieder zusammen, um einen Neustart zu wagen. Nun hat die wiedervereinigte Truppe zudem eine neue Label-Heimat gefunden. Ein erstes Konzert für die neue Besetzung ist ebenfalls angesetzt.

Neustart für Nevermore

Jeff Loomis und Van Williams äußern sich zu dem neuen Kapitel in der Geschichte von Nevermore. „Wir freuen uns riesig, bekanntgeben zu können, dass Nevermore offiziell bei Reigning Phoenix Music unter Vertrag stehen! Von Anfang an war klar, dass sie der perfekte Partner für die neue Ära von Nevermore sind“, erklärten beide. „Ihre Leidenschaft für Metal und die umfassende Branchen-Erfahrung ihres Teams haben uns die Entscheidung leicht gemacht. Wir können es kaum erwarten, am 1. April in Istanbul wieder vor unseren Fans auf der Bühne zu stehen und freuen uns genauso darauf, das neue Nevermore-Album fertigzustellen!“

Gerado Martinez, Mitbegründer von Reigning Phoenix Music, kommentierte ebenfalls Nevermores Unterschreiben bei dem Label. „Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie stolz und begeistert RPM ist, Teil des nächsten Kapitels von Nevermore zu sein“, äußerte er. „Ich bin seit 1995 Fan, als ich sie auf Tour mit Death gesehen habe, und habe ihre gesamte musikalische Reise verfolgt. Ich kann es kaum erwarten, was noch kommt.“

Um die neue Besetzung zu präsentieren, werden Nevermore in Istanbul, Türkei ihr erstes Live-Konzert geben. Zum Line-up neu hinzugestoßen sind Gitarrist Jack Cattoi, Bassist Semir Özerkan am Bass und Sänger Berzan Önen. Sie sind ausführlich bei Proben mit Nevermore in der oben zu sehenden Dokumentation zum Band-Neustart zu sehen und zu hören.


