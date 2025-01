Nick Barker vermisst es, auf Tour zu gehen

Nick Barker mit Twilight Of The Gods live, 19.10.2013, Metal Invasion Festival: Straubing

Nick Barker ist einer der gefragtesten Schlagzeuger im Extreme Metal. Er trommelte unter anderem für Dimmu Borgir, Cradle Of Filth, Brujeria und Shining, Twilight Of The Gods und einigen mehr. Im Interview mit Earth House sprach über einige seiner Krankenhausaufenthalte, die schließlich die Diagnose Nierenversagen zutage förderten, und seine Gefühlslage.

Ein Schock nach dem anderen

„Nach COVID fingen wir an zu touren, und dann wurde ich krank“, erklärt der 51-Jährige weiter. „Während einer US-Tournee landete ich im Krankenhaus. Zehn Tage auf der Intensivstation in North Carolina. Es war ziemlich schlimm.“ Auch die horrende Rechnung für die Behandlung versetzte Barker einen Schock: „98 Riesen. Nun ja, ich habe nicht bezahlt. In den Staaten gibt es jetzt eine Möglichkeit, dass man, wenn man kein Staatsbürger ist und keine Versicherung hat, eine Gebühr zahlt und eine Verzichtserklärung ausfüllt. Dann wird man einfach behandelt.“ Dies sei bei ihm jedoch nicht zum Tragen gekommen.

