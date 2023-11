Nick Barker braucht dringend eine Nierentransplantation

Nick Barker, einer der am meisten beschäftigten Schlagzeuger des Extreme Metal, hofft, zeitnah eine neue Niere zu bekommen. Dies ließ der Brite im Interview mit Royalty Free Radio verlauten. Schon vor einigen Monaten gab der Musiker bekannt, dass er an Nierenversagen leidet. Freunde von ihm haben eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, damit Nick seine medizinischen Rechnungen unter anderem für die Dialyse bezahlen kann.

In der Vergangenheit trommelte Nick Barker für so illustre Bands wie Dimmu Borgir, Cradle Of Filth und Lock Up. Aktuell spielt er bei Brujeria, Shining und Borstal. „Ich fühle mich großartig“, gab Barker an, der 2022 schon mehrere Male ins Krankenhaus musste — damals wegen Nierensteinen. „Als Erstes am Morgen steht bei mir die Dialyse an. Um 6 Uhr werde ich abgeholt, angeschlossen bin ich um 7 Uhr — und ungefähr zum Mittagessen wieder zu Hause. Mir geht es gut.“

Darüber hinaus gab Nick Barker an: „Die Behandlung hat ihre Höhen und Tiefen. Manchmal kann sie einen körperlich umhauen. Man fühlt sich dann komplett ausgelaugt. Und an anderen Malen fühlt man sich toll. Es ist irgendwie eine Achterbahnfahrt. Aber mir geht es großartig. Ich bleibe positiv und arbeite daran, sobald wie möglich eine Transplantation zu bekommen. Ich arbeite wirklich daran, gesundheitlich wieder auf dem richtigen Weg zu sein. Und ich hoffe, bald schon wieder wieder am Schlagzeug zu sitzen und durch zu die Welt zu touren. Ich werde mit einem Knall zurückkommen.“

