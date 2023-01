Nicolas Cage mag Black Metal

Einigen ist wahrscheinlich bekannt, dass Nicolas Cage einen Metal-affinen Sohn hat. Nun hat auch der Schauspieler seine Wertschätzung für das extreme Genre bekundet und eine gute Erklärung dafür gegeben. Weitere Prominente die sich überraschenderweise zum Metal bekennen, seht ihr unten.

Es ist kein Geheimnis, dass Cage schon immer ein Rock’n’Roll-Fan war – und mit vielen Musikern befreundet. Laut einem Interview war er Teil einer Clique von Musikern, die Horrorfilme lieben. Darunter Johnny Ramone, Rob Zombie, Tom Waits, Kirk Hammett sowie Eddie Vedder von Pearl Jam. Die Gruppe traf sich, um über Filme und Musik zu reden und Songs zu spielen.

Nicolas Cage: Darum mag er Black Metal

Es war sein Sohn Weston, der ihn in den Black Metal einführte. „Weston hat mich für die Black Metal-Musik begeistert, die in Norwegen so beliebt ist. Black Metal ist etwas, das einen ziemlich schlechten Ruf hat, wegen der Kirchenverbrennungen und so weiter. Aber die Musik selbst stammt aus der klassischen Musik!“, sagte Cage und merkte an, dass Dimmu Borgir eine der Bands war, die sein Sohn ihm vorspielte.

„Ich fand die Sänger hervorragend, und die Musik war klassisch beeinflusst – ich denke, das ist die Wurzel des Metal, der an sich schon interessant genug ist, da er von Bach, Wagner und Beethoven abstammt. Das kann man nicht von so vielen Musikrichtungen sagen, da so viel von ihr aus dem Gospel und der afrikanischen Musik stammt. Ich denke, das hat schon etwas für sich“, so der 59-Jährige.

Diese Promis hören Metal

Wer ist mehr mit Düsternis verbunden als Stephen King? Der Horror-Autor ist ein echter Metalhead und hat über Slayer, Black Sabbath, Motörhead, Metallica und Judas Priest getwittert. King ist auch bekannt dafür, dass er zu lauter Beschallung von AC/DC und Guns N‘ Roses arbeitet.

Doch wer hätte gedacht, dass ein englischer Gentleman wie Christopher Lee ebenfalls dem Metal verfallen war? Zu Lebzeiten des Schauspielers liebte er nicht nur Heavy Metal – er sang ihn auch. Neben seinen eigenen Heavy-Metal-Platten sang Lee mit Rhapsody und lieferte eine Spoken-Word-Performance für ‘Dark Avenger’ von Manowar.

Genauso legendär die folgende Gesichtsgrimassen von Lees Kollegen Jim Carrey. Außerdem bat dieser Cannibal Corpse um einen Auftritt in ‘Ace Ventura: Pet Detective’ eine Szene zu drehen. Carrey verkörperte in dem unteren Video Barney Greenway von Napalm Death, als er bei einer Talk-Show zu Gast war.



