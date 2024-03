Die meisten werden es kaum fassen können, aber die finnischen Symphonic Death-Metaller Wintersun sind mit den Arbeiten an dem Nachfolger zu TIME tatsächlich fertig.

Elf Jahre Wartezeit voller Probleme Nach einer irre langen Wartezeit sieht es nun endlich so aus, als würde der langersehnte TIME-Nachfolger der finnischen Symphonic Death Metal-Band Wintersun kommen. TIME II wird die Platte heißen, die richtige Ankündigung soll aber erst nächste Woche erfolgen – zumindest heißt es das in einem von der Band geposteten Statement auf Facebook. Eigentlich hätte TIME II nicht lange nach seinem 2012 erschienenen Vorgänger herauskommen sollen. Was stattdessen passierte, waren wohl allerhand Probleme für die gefeierte finnische Band. Die Produktion des Albums war die reinste Katastrophe, weshalb sie schließlich ihre Fans über Kickstarter anpumpen mussten und…