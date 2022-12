Nightwish: Floor Jansen kündigt Soloalbum an

Wenn man ehrlich ist, hatte sich das angedeutet, denn Floor Jansen hatte mit den Liedern ‘Me Without You’, ‘Storm’ und ‘Fire’ zuletzt schon drei Solotracks veröffentlicht. Nun kündigt die Frontfrau von Nightwish ein ganzes Studioalbum an. Das Solodebüt der Niederländerin heißt PARAGON und kommt am 24. März 2023 auf die Märkte dieser Welt.

Kreatives Wagnis

„Sich selbst zu erneuern und ein Wagnis ins Ungewisse einzugehen, lässt einen wachsen“, kommentiert Floor Jansen ihren musikalischen Alleingang. „Zu altern ist ein Geschenk, das nicht jeder bekommt. Doch ich bin eine begünstigte Frau, die eine Platte machen durfte, von der ich nie wusste, dass ich sie machen kann. Eine Scheibe, die mich sogar genau bestimmt dahingehend, wo ich auf meinem Weg bin. So habe ich meinen Inbegriff [deutsch für paragon — Anm.d.A.] erreicht! Ich bin so stolz auf diese Arbeit! Und so dankbar für all die fantastischen Leute in diesem wunderschönen Leben, die mir geholfen haben, bis hierhin zu gelangen.“

Diese emotionalen Worte bekommen sicher noch mehr Gewicht dadurch, dass Floor Jansen zuletzt vermelden musste, dass man bei ihr Brustkrebs festgestellt hat. Nach einer Operation gilt sie als krebsfrei; im Januar folgen noch Bestrahlungstermine. Wenn man nun die drei bisher erschienenen Solosongs ‘Me Without You’, ‘Storm’ und ‘Fire’ zugrunde legt, dürfte der Longplayer nicht wirklich metallisch oder rockig ausfallen. Ihren Angaben zufolge soll PARAGON jedoch sowohl Pop- als auch Metal-Fans ansprechen. Nach der Veröffentlichung des Albums bricht die 41-Jährige im April und Mai 2023 zu einer Solotour durch die Niederlande, Deutschland, Schweiz und Österreich auf.

Die Tracklist vom Solodebüt von Floor Jansen:

My Paragon Daydream Invincible Hope Come Full Circle Storm Me Without You The Calm Armoured Wings Fire

