Nightwish haben die Demos für ihr neues Album im Kasten

Während sich Floor Jansen von ihrer Überanstrengung erholt und die letzte Phase ihrer Schwangerschaft mit ihrem zweiten Kind durchmacht, werkeln ihre Nightwish-Kollegen fleißig weiter an neuem Material. Dabei haben die Finnen gerade einen Zwischenschritt zum neuen Album vollendet. So haben die Symphonic-Metaller just die Demos für den Nachfolger von HUMAN. :II: NATURE. von 2020 fertiggestellt.

Das zugehörige Update überbrachten Nightwish in den Sozialen Medien. Hierbei postete die Band ein Foto, auf dem Keyboarder und Mastermind Tuomas Holopainen, Gitarrist Emppu Vuorinen, Schlagzeuger Kai Hahto und Bassist Jukka Koskinen auf einer Art überdachten Terrasse irgendwo in Finnland zu sehen sind. Dazu schrieben die vier Musiker: „Die Demos für Album Nummer 10 sind jetzt vollständig! Wir sind froh darüber. Und ratet mal, was jetzt kommt? Die Aufnahmen!“

Des Weiteren wird die neue Platte der dritte Teil einer Albumtrilogie sein, von der es bereits ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFULL (2015) und eben HUMAN. :II: NATURE. gibt. So sagte Holopainen im Interview mit dem britischen Metal Hammer: „Ich wusste unmittelbar, nachdem wir ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFUL fertiggestellt hatten, dass wir mehr Songs darüber machen müssen. Denn es gibt dabei so viel zu erforschen und der Welt mitzuteilen. Wir waren damit nicht fertig. Und das Gleiche geschah nach HUMAN. :II: NATURE. — wir waren immer noch nicht fertig. Also machen wir noch ein Album. Zumindest noch eins.“

