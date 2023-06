Nightwish: Band sagt Oslo-Konzert ab

Nightwish veröffentlichten am 21. Juni ein Statement auf Ihren Social Media-Plattformen, worin sie die Absage ihres letzten Konzerts bekanntgaben.

Das Statement

In dem Statement steht: „Aufgrund der gesundheitlichen Umstände von Floor sind wir leider dazu gezwungen, unsere Show in Oslo am 22. Juni abzusagen. Floors Schwangerschaft ist nicht beeinflusst und sie ist auf dem Weg nach Hause, für etwas dringend benötigte Erholung.“

Die Band erklärt weiter: „Obwohl wir sechs alle am Boden zerstört sind, war es eine einfache Entscheidung, weil die Gesundheit immer vorgeht.“ Es gibt trotzdem einen kleinen Lichtblick für die Fans: „Die gute Nachricht ist, dass die Proben und Aufnahmen für das neue Album in weniger als zwei Wochen anfangen, also vorwärts!“

Im November 2022 gab Sängerin Jansen bekannt, dass sie nach einer Operation krebsfrei sei, und im März 2023 gaben Jansen und Sabaton-Schlagzeuger Hannes Van Dahl bekannt, dass sie ihr zweites Kind erwarten.

Tourneen-Stopp

Empfehlung der Redaktion Nightwish gehen vorerst nicht mehr auf Tournee Symphonic Metal Nach den diesjährigen Auftritten soll bei Nightwish erstmal Schluss sein mit Konzerten. Ein neues Album wird es aber trotzdem geben. Im April 2023 eröffneten Nightwish, dass sie auf unbestimmte Zeit nicht mehr auf Tournee gehen würden. Die Gründe dafür seien privat, aber für das Bestehen der Band wichtig. Die Band verdeutlichte in dem Statement auch, dass die Entscheidung nichts mit Jansens Schwangerschaft oder Soloprojekten zu tun habe.

Neues Album

Das geplante Album der Gruppe soll eine Fortsetzung der beiden Alben ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFUL und HUMAN. :||: NATURE. sein, erklärte Keyboarder und Songwriter Tuomas Holopainen METAL HAMMER UK letztes Jahr.

Empfehlung der Redaktion Das neue Nightwish-Album ist „ziemlich hart“ Symphonic Metal Das freut die Fans: Der Nachfolger von HUMAN. :II: NATURE. wird laut Nightwish-Vokalistin Floor Jansen "ziemlich hart" ausfallen. „Nachdem das Album ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFUL fertig war, wusste ich sofort, dass wir mehr Songs darüber machen müssen. Denn es gibt so viel mehr zu erforschen und zu erzählen. Wir sind noch nicht fertig damit, dachte ich. Aber das gleiche passierte dann nach HUMAN. :||: NATURE.; wir sind noch immer nicht fertig. Es gibt wieder einige große Überraschungen, aber es fühlt sich an wie eine natürliche Fortsetzung von HUMAN. :||: NATURE.“

