Aktuell ist die finnische Symphonic Metal-Formation Nightwish noch dabei, die verschobenen Konzerte ihrer 2020er-Welttournee nachzuholen. Nun folgte die Ankündigung, dass diese Auftritte vorerst die letzten bleiben werden, die wir von Floor Jansen und Co. zu sehen bekommen.

Nightwish gehen in Konzertrente – vorerst

Empfehlung der Redaktion Nächstes Nightwish-Album „voller Überraschungen“ Symphonic Metal Nightwish-Mastermind Tuomas Holopainen liefert Einblicke in das magische Konzept, das sich hinter dem Nachfolger von HUMAN. :||: NATURE. verbirgt. In einem Post erklärt die Band nun, dass sie nach den diesjährigen Konzerten dem Live-Geschäft den Rücken kehren werde. Grund dafür seien persönliche Umstände:

“Da sich die ‘Human. :II: Nature. World Tour’ dem Ende zuneigt, wollen wir euch über unsere Pläne für die nächste Etappe unserer Reise informieren. Nach den geplanten Konzerten im Juni 2023 werden wir uns auf unbestimmte Zeit zurückziehen. Das betrifft Live-Konzerte und Auftritte. Wir werden also das nächste Album nicht betouren.

Die Gründe dafür sind persönlich, aber wir sind uns alle einig, dass es der Zukunft der Band guttun wird. Seid euch sicher, wir lieben es noch immer, zusammenzuarbeiten, und diese Entscheidung hat nichts mit Floors Schwangerschaft oder anderen individuellen Projekten zu tun.

Trotz dessen wird ein Album mit zwölf neuen Songs 2024 das Licht der Welt erblicken, sowie drei neue Musikvideos! Die Band ist positiv gestimmt, was dieses neue musikalische Abenteuer angeht.“



Neues Album soll trotzdem 2024 erscheinen

Bereits letztes Jahr kündigte Haupt-Songwriter und Keyboarder Tuomas Holopainen an, dass der Nachfolger von HUMAN. :II: NATURE. (2020) auf dem Weg sei und voraussichtlich im Frühjahr 2024 erscheint. Dieser würde das Ende einer musikalischen Trilogie bedeuten und sich thematisch an seine Vorgänger anschließen. Auf welchen Titel das zehnte Nightwish-Studioalbum hören oder wann genau es veröffentlicht wird, steht noch nicht fest.

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Nightwish Symphonic Metal Nightwish kommen im Juni für den finalen Termin ihrer Tournee zu HUMAN. :II: NATURE. nochmals nach Deutschland. Wer Nightwish dieses Jahr noch live in Deutschland erleben möchte, hat nur eine Möglichkeit. Nachdem die Finnen ihr Konzert in der Berliner Wuhlheide aufgrund logistischer Probleme durch pandemische Folgen im Flugverkehr canceln mussten, bleibt ihr Auftritt am 12. Juni im Gelsenkirchener Amphitheater der einzige und vorerst letzte hierzulande.

