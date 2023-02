Das neue Nightwish-Album ist „ziemlich hart“

auch interessant

Nach der Einschätzung von Floor Jansen gehend, wird das kommende Studioalbum von Nightwish „ziemlich hart“ ausfallen. Dies gab die Frontfrau der finnischen Symphonic-Metaller im Interview mit dem britischen „Metal Hammer“ zu Protokoll. Die Gruppe um Mastermind Tuomas Holopainen schraubt aktuell am Nachfolger ihres 2020er-Werkes HUMAN. :II: NATURE.

Natürliche Fortsetzung

„Ich würde sagen, es ist ein ziemlich hartes Album“, findet Floor Jansen. „Aber wieder einmal ist es die vielfarbige Diversität, die Nightwish ausmacht. Es ist alles vorhanden. Es wird einen erneut an der Hand nehmen und durch wunderschöne Geschichten führen. Seien es nun Storys von dieser Erde oder über diese Erde. Sie sind wundervoll.“ Die Niederländerin war zuletzt selbst in den Schlagzeilen. Zum einen, weil bei ihre Brustkrebs diagnostiziert und erfolgreich entfernt wurde, zum anderen, weil sie am 24. März ihr erste Soloalbum veröffentlichen wird.

Nightwish-Haupt-Songwriter Tuomas Holopainen kündigt ein paar „große Überraschungen“ auf der Platte an, die das Ende einer Trilogie darstellen. „Ich wusste unmittelbar, nachdem ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFUL fertig war, dass wir mehr Lieder darüber machen müssen. Denn es gibt so viel mehr zu erforschen, was wir der Welt erzählen können. Wir waren nicht fertig damit. Das Gleiche passierte nach HUMAN. :II: NATURE. Wir sind immer noch nicht fertig. Also lasst uns noch eins mehr machen. Zumindest eins noch. Auf gewisse Art ist das kommende Album der dritte Teil einer Trilogie. Wieder wird es ein paar große Überraschungen geben, doch es fühlt sich wie eine natürliche Weiterführung von HUMAN. :II: NATURE. an.“

HUMAN. :II: NATURE. VON NIGHTWISH BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.