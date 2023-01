Nightwish: Floor Jansens erster Auftritt nach Krebs-OP

In einem Interview mit dem irischen Magazin Overdrive sprach Tuomas Holopainen über den ersten Auftritt von Nightwish nach der Krebsdiagnose bei Frontfrau Floor Jansen. Das erste Konzert sei ein äußerst emotionaler Moment gewesen, wie der Musiker erklärte.

Emotionale Explosion

„Die erste Show in Antwerpen (Belgien, 20. November 2022 – Anm. d. A.) war einfach so emotional für uns alle, aber besonders für Floor“, sagte er. „Während des Songs ‚Sleeping Sun‘ kam alles heraus. Sie konnte gegen Ende nicht mehr singen und brach einfach zusammen – im positiven Sinne. Es war einfach eine riesiger Ausbruch von so viel Angst und dem ganzen Druck, der sich in ihr angestaut hatte. Es war ein Höhepunkt, den Krebs zu besiegen und diese Tour zu machen. Ihre Stimme war gut genug, um das zu tun, was sie liebt – das ließ alles gleichzeitig aus ihr heraussprudeln. Seit dem ist es wunderbar.“

Schockdiagnose: Krebs

Während einer Routine-Untersuchung wurde bei Nightwish-Sängerin Floor Jansen Brustkrebs festgestellt. Der erste operative Eingriff verlief komplikationslos.

Floor Jansen machte ihr Krebsleiden im Oktober vergangenen Jahres öffentlich. In einem Statement erklärte sie: „Alles, was einem vor der Diagnose wichtig war, ändert sich nach so einer Diagnose in wenigen Minuten. Jetzt möchte ich einfach nur wieder gesund werden. Ich möchte sehen, wie meine kleine Tochter zur Frau heranwächst; ich möchte leben! Das schlimmste an der Diagnose war eigentlich, dass ich dachte, gesund zu sein. Ich habe den Krebs nicht gespürt, ich habe nichts von ihm gewusst, bevor ich, als Frau über 40, eine Routine-Mammographie machen ließ.“ Im Rahmen ihres Statements riet die 41-Jährige zu Vorsorgeuntersuchungen und ließ sich umgehend einer rettenden Krebsoperation unterziehen.

Great news! I am cancer free 🤩 The surgery took everything cancerous out and it hasn’t spread! I’ll get local radiation therapy in February to make sure everything stays out. 📸 Black Halo Photography pic.twitter.com/zZvsxi1gEN — Floor Jansen (@FloorJansen_) November 18, 2022

Am 18. November meldete sie ihren Fans schließlich die erlösende Entwarnung. „Tolle Neuigkeiten! Ich bin krebsfrei. Bei der Operation konnte alles entfernt werden, was krebsartig aufgefallen ist, und es hat sich nicht ausgebreitet! Im Februar werde ich eine lokale Strahlentherapie bekommen, um sicherzustellen, dass das auch so bleibt.“, twitterte die Sängerin.

Eine exklusive Tourstory zu Nightwish gibt es im kommenden METAL HAMMER Februar 2023 (VÖ: 11.01.2023) zu lesen.

