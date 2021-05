Nightwish: Kollaps nach Marco Hietalas Ausstieg?

In 25 Jahren Nightwish-Historie haben die Finnen bereits einige Höhen und Tiefen erlebt. Doch der Ausstieg des Sängers und Bassisten Marco Hietala kommt plötzlich. „Marco informierte uns im Dezember letzten Jahres, dass er die Band verlassen würde. Und obwohl er in den vergangenen Jahren sehr offen über seinen Zustand und seine Probleme gesprochen hatte, kam es für uns trotzdem ein bisschen überraschend.“ Anscheinend fühlte sich Hietala seit geraumer Zeit nicht mehr wohl mit dem Band-Leben, wie er bereits in Interviews erwähnte. „Das war für uns schwer zu schlucken“, offenbart Holopainen.

Empfehlung der Redaktion Nightwish: Marco Hietala verlässt die Band Symphonic Metal Bassist Marco Hietala hört bei Nightwish auf. Seine Begründung liest sich so, als ob er die Atempause dringend nötig hat. „Ich war eigentlich ziemlich sicher, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Emppu, dem Gitarristen, und wir fragten uns: ‚Glaubst du, das war’s?‘ ‚Ja, ich glaube, das war’s.‘ Ich meine, genug ist genug.“ Trotzdem lassen sich die übrigen Band-Mitglieder der Symphonic Metal-Band von dem Seitenhieb nicht unterkriegen. Sie halten an den positiven Erinnerungen fest. Speziell für Tuomas Holopainen ist Nightwish eine Herzensangelegenheit. Er erzählt, dass dies „nicht der richtige Weg wäre, die Geschichte zu beenden.“

Neuer Nightwish-Bassist, neues Glück

Nightwish haben noch eine Menge zu bieten. „Die Musik ist immer noch da. Wir haben das Gefühl, dass es immer noch so viel Musik gibt, die aus dieser Band herauskommen will, dass wir sagten: ‘Okay, lass uns noch einen Versuch wagen.‘“ Für einige Songs, in denen Hietalas Stimme vordergründig präsent ist, muss die Band nun kreative Lösungen für zukünftige Auftritte finden. Andere Titel wie ‘The Islander’, ‘While Your Lips Are Still Red’ und vor allem ‘Endlessness’ „können nicht ohne Marco performt werden.“