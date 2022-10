Nightwish: Krebsdiagnose bei Floor Jansen

Nightwish-Sängerin Floor Jansen meldete sich mit einer unschönen und beunruhigenden Neuigkeit bei ihren Fans. Bei einer Routineuntersuchung wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Im Detail schreibt sie dazu Folgendes.

„Ein Brief an euch,

Das Leben kommt in Wellen, hat Höhen und Tiefen. Ich hatte das Glück, auf vielen Höhen zu reiten, und habe diese über meine Social Media-Kanäle mit euch geteilt, genauso wie die vielen, vielen Showas weltweit, die ich in den vielen Jahren meiner Karriere absolviert habe.

Doch nun hat mich eine neue Welle getroffen. Und zwar keine gute. Ich habe Brustkrebs. Diese Diagnose bekam ich vor knapp zwei Wochen. Morgen steht eine Operation an, bei welcher der Tumor entfernt werden soll. Die Prognose auf Heilung ist sehr gut!!! Der Tumor scheint nicht aggressiver Art zu sein, der Krebs hat sich also scheinbar noch nicht weiter ausgebreitet. Ich werde meine Brust behalten können und nach dieser Operation krebsfrei sein. Es bedarf zusätzlich noch einer lokalen Strahlenbehandlung, die in circa drei Monaten hoffentlich erfolgen wird. Ob sich die positive Prognose bestätigen wird, sehen wir nach der Operation.

Das Wort Krebs ist immer ein Schock. Alles, was man in seinem Leben bisher als wichtig erachtete, verändert sich binnen Minuten radikal. Momentan will ich nur noch eines: gesund sein. Ich will sehen, wie meine Tochter zur Frau wird. Ich will leben. Das gruseligste an dieser Diagnose ist, dass ich dachte, ich sei gesund! Ich habe den Krebs nicht gespürt, wusste nicht, dass ich ihn habe. Also Frau über 40 bin ich zu einem Routine-Mammografie-Checkup gegangen.

Hätte ich das nicht getan, wäre der Tumor unentdeckt geblieben. Nächstes Jahr wäre er wesentlich größer gewesen. Und diese Gedanken veranlassten mich dazu, dies alles mit euch zu teilen. Ein Mammografie-Screening kann lebensrettend sein. Die Untersuchung ist unbehaglich, aber selbst wenn ihr denkt, ihr seid krebsfrei, GEHT HIN! Und an alle Männer, die dies lesen: Erinnert eure Frauen, Freundinnen, Mütter und Schwestern daran, sich untersuchen zu lassen. Auch wenn ihr nicht den Luxus der westlichen Welt mit kostenlosen Früherkennungsuntersuchungen habt: GEHT HIN! Zum Glück gibt es viele Organisationen, die Informationen über Selbst-Abtasten anbieten für Frauen, die keine Möglichkeit haben, sich einer professionellen Untersuchung zu unterziehen.

Sollte ich jemanden dazu inspiriert haben, besser auf sich achtzugeben, hatte diese Krebsdiagnose zumindest etwas Gutes.

Wenn alles läuft wie geplant, werde ich für die Nightwish-Europatournee wieder fit sein und ab 20.11. auf der Bühne stehen! Und ich bin optimistisch, weil die Prognose gut ist. Ich verspreche euch, gut auf mich aufzupassen.

Jetzt werde ich erst mal eine Weile untertauchen, um mich auf mich selbst zu konzentrieren. Danke, dass ihr das gelesen habt.“