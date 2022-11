Nightwish-Song in neuer ‘Simpsons’-Folge zu hören

auch interessant

‘Simpsons’-Fans, spitzt die Ohren. Der ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFUL-Song ‘Yours Is An Empty Hope’ der finnischen Symphonic-Metaller Nightwish zieht in die Sitcom-Geschichte ein. Am 20. November 2022 wurde die Episode ‘Step Brother From The Same Planet’ ausgestrahlt, in der sich Homer Simpson ein Prank-Battle liefert. Den Ausschnitt begleiten Nightwish mit ‘Yours Is An Empty Hope’, worüber sich die Band laut aktuellem Social Media-Post sehr zu freuen scheint.

„Diese Woche durften wir eine ziemlich verrückte Ehrung erleben. Unser Song ‘Yours Is An Empty Hope’ wurde in der neuesten ‘Simpsons’-Folge ‘Step Brother From The Same Planet’ verwendet! Was für eine wunderbare Überraschung. Mögt ihr die Simpsons?“

Seht und hört her:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nightwish (@nightwish)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.