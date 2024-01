Seit Längerem sprechen Mötley Crüe immer wieder davon, dass die Band an neuen Songs für eine künftige Veröffentlichung arbeitet. Nun meldet sich John 5 erneut diesbezüglich zu Wort.

In einem Interview mit Illinois Entertainer sprach Mötley Crüe-Gitarrist John 5 darüber, dass die Band weiterhin an Material für ein kommendes Album arbeite. „Wir haben einige Songs mit Bob Rock (Produzent – Anm.d.A.) aufgenommen“, sagte er. „Neulich hat mich Nikki (Sixx, Bassist – Anm.d.A.) angerufen, am Telefon ein Riff vorgespielt und eine Melodie gesungen. Es klang ein bisschen wie TOO FAST FOR LOVE (1981 – Anm.d.A.). Es ist für ihn ganz natürlich, diese Songs zu schreiben, die ich und viele andere Leute geliebt haben. Ich denke, wir werden immer neue Musik machen. Dieser Typ bringt tolle Texte und großartige Musik…