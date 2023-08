Nikki Sixx schreibt ein Kinderbuch

Foto: Getty Images for Live Nation UK, Anthony Devlin. All rights reserved.

Nikki Sixx mit Mötley Crüe in Sheffield am 22. Mai 2023

auch interessant

Nikki Sixx schreibt schon am fünften Buch

Der Bassist von Mötley Crüe, Nikki Sixx, hat enthüllt, dass er an seinem mittlerweile fünften Buch arbeitet. Sixx ist ein vierfacher Bestseller-Autor der New York Times mit ‘The First 21’, ‘This Is Gonna Hurt’, ‘The Heroin Diaries’ und der offiziellen Biografie von Mötley Crüe ‘The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band’.

Kürzlich wandte sich Sixx in den Sozialen Medien an seine Fans und schrieb: „Ich habe mit meinem fünften Buch begonnen. Wenn alles reibungslos läuft, sollten wir es nächstes Jahr veröffentlichen können. Wenn es Anklang findet, wäre es das fünfte Mal, dass ich auf der Bestseller-Liste der New York Times stehe. Es ist eine Ehre, Bücher zu schreiben. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Danke, dass ihr meine Sucht nach Worten immer unterstützt.“

Im November 2021 stieg Sixx‘ letztes Buch ‘The First 21: How I Became Nikki Sixx’ auf Platz 8 der Bestseller-Liste der New York Times im Bereich Hardcover ein und erreichte Platz 11 auf der Liste für gedruckte und elektronische Ausgaben.

Buch handelt von Vielfalt

In dem Buch erzählte Sixx seine Ursprungsgeschichte. Wie er von Frank Feranna zu Nikki Sixx wurde, und er schilderte seine Reise von einem unkontrollierbaren Bauernjungen aus Idaho zu dem Mann, der die kontroverse Rock-Gruppe Mötley Crüe gründete. Empfehlung der Redaktion Mötley Crüe: Nikki Sixx reagiert auf Appice-Vorwürfe Glam Metal Bassist und Mötley Crüe-Gründer Nikki Sixx passen die Vorwürfe, die Carmine Appice über den Ausstieg seines Band-Kollegen Mick Mars erhebt, gar nicht. Vor weniger als zwei Jahren sagte Sixx, dass er gemeinsam mit seiner Frau Courtney Sixx nun an einem Kinderbuch über Vielfalt arbeite.

„Meine Frau und ich arbeiten an einem Buch über ein kleines Mädchen, das in ihrer Vorstellung all diese Länder besucht“, erzählte Nikki The Aquarian Weekly. „Sie reist nach Afrika und wird dort von einem kleinen afrikanischen Jungen oder Mädchen über diese Kultur unterrichtet, dann geht sie nach England, dann nach Wyoming und lernt Dinge über Pferde, und schließlich nach Japan, wo sie ihr Wissen über Essen, Kultur und Sprache anreichert. Das ist eine großartige Idee.“ Wann und wie dieses für den für Exzesse bekannten Musiker erscheint, ist noch nicht klar.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.