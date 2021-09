Nintendo Online: Noch mehr Retroklassiker für die Switch

Zukünftig soll es möglich sein auf der Nintendo Switch Retroklassiker weiterer Nintendo-Konsolen als bisher möglich spielen zu können. Laut den aktuellen Informationen aus der vergangenen Nintendo Direct plant der japanische Spielekonzern seinem bestehenden Online-Abonnement ein umfangreiches Upgrade zu verpassen. Damit sollen auch Nintendo 64- und Sega Mega Drive-Spiele auf der portablen Konsole spielbar werden.

Zurück zu den Wurzeln

Gleich zum Start des Angebots wartet Nintendo mit einer ganzen Reihe von hochkarätigen Titeln auf. Demnach sollen Klassiker wie ‘The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time’ , ‘Super Mario 64’ und ‘Mario Kart 64’ unter den N64-Titeln zum Launch verfügbar sein. Auf Seiten des Sega Mega Drive sieht die Auswahl ähnlich gut aus. Hier startet das Portfolio mit ‘Streets Of Rage 2’, ‘Ecco The Dolphin’, ‘Golden Axe’ und ‘Sonic The Hedgehog 2’. Weitere Titel, die noch nicht zum Start verfügbar sein werden, sollen darüber hinaus folgen. Für alle, die auf das komplette Retro-Rundum-Sorglos-Paket bestehen, bietet Nintendo außerdem jeweils einen N64- und Genesis-Controller zum Preis von 50 Euro an.

Um in den Genuss der Spiele zu kommen müsst ihr auf das „Nintendo Switch Online + Expansion Pack“-Abonnement zurückgreifen. Dabei handelt es sich um ein teuerere, mehr Funktionen umfassende Version des bestehenden Abonnements für Nintendos Onlinedienste. Ein genauer Preis ist allerdings noch nicht bekannt. Als gesichert gilt bisher nur, dass der neue Service teurer sein soll als die bisher veranschlagten 19,99 Euro für eine Jahresmitgliedschaft. Das „Nintendo Switch Online + Expansion Pack“ soll ab Oktober 2021 verfügbar sein.