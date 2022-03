Nintendo Switch: Update implementiert neue Funktion

‘Dead By Daylight’ bekommt mit ‘Sadako Rising’ ein weiteres Kapitel spendiert. Horrorfans dürfte der Inhaltsnachschub vertraut vorkommen.

‘Dead By Daylight’-Fans haben wieder Grund zum Zittern. In wenigen Wochen erscheint mit ‘Sadako Rising’ ein neues Kapitel für das beliebte Multiplayer-Gruselspiel. Und das bringt – wie erwartet – neue Inhalten für den beliebten Horrortitel mit sich. Genrefans dürften die Neuzugänge nicht allzu fremd vorkommen. Regelmäßig wird der Horror-Slasher ‘Dead By Daylight’ von Entwickler Behaviour Interactive mit neuen Inhalten gefüttert. Darunter fällt hauptsächlich die stetige Erweiterung der auswählbaren Killer und Überlebenden, in deren Rolle ihr schlüpfen könnt. Das kommende Kapitel hört auf den Namen ‘Sadako Rising’. Inhaltlich von Koji Suzukis Roman und der gleichnamigen Verfilmung ‘Ringu’ inspiriert, verschlägt euch der…