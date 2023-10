Gorey Sunday: Die zehn brutalsten Musikvideos im Metal

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 08.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem The Flower Kings und Nasty.

Kvelertak Umso schöner ist es allerdings, wenn die Jungs aus Stavanger einen mit ihrer Wucht und ihren entweder dynamisch aufgebauten (‘Krøterveg te helvete’) oder schlicht und einfach nur auf die Tube drückenden Songs umhauen – so geschehen mit... (Hier weiterlesen) Dying Fetus Klar, das Rezept ist alt, aber weiterhin ungemein effektiv: Abgrundtiefes Rülpsen, schwindel­erregende Blastbeats und irre Gniedel-Leads stacheln die Hörerschaft un­­barm­herzig an. (Hier weiterlesen) Oomph! RICHTER UND HENKER Über dieses Album wird redaktionsintern gestritten: Bianca Härtzsch schreibt in ihrer Rezension zu RICHTER UND HENKER: "Oomph! bleiben gewohnt meinungsstark und kreativ – den Status als NDH-Pioniere haben sie nicht ohne…