Nirvana: Dave Grohl über das NEVERMIND-Cover-Debakel

Dave Grohl, ehemaliger Nirvana-Schlagzeuger, sagt, er sei offen für die Idee, das Cover von NEVERMIND für spätere Neuauflagen zu ändern. In einem Gespräch mit der Sunday Times spricht er über die Anklage von Spencer Elden, der behauptet, das auf dem Foto abgebildete Baby zu sein. Ferner behauptet Elden, dass das Cover des Kult-Albums, auf dem ein Baby nach einem Dollarschein greift, gegen das Bundesgesetz über Kinderpornografie verstoße und eine sexuelle Ausbeutung von Kindern darstelle.

In einem neuen Interview mit Vulture wurde Grohl gefragt, wie er aktuell zu den Behauptungen des Anklägers Spencer Elden stehe. Grohl scheint die Angelegenheit inzwischen nicht mehr allzu ernst zu nehmen und auch die Öffentlichkeit zeigt sich augenrollend und schulterzuckend.

„Ich weiß nicht wirklich, wie ich mich dazu noch äußern soll“, erzählt Grohl. „Ich habe noch nicht allzu viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken. Mir geht es so wie den meisten Leuten: Ich muss der Sache widersprechen. Das ist alles, was ich sagen werde.“ Zudem erwähnt er, dass Spencer Elden sogar ein NEVERMIND-Tattoo auf seiner Haut trägt… Was das Drama seinerseits nur noch absurder macht.

Nirvana am Pranger

Einen Monat nach Einreichung seiner Klage verlangte Elden, der inzwischen 30 Jahre alt ist, dass seine Genitalien von „allen zukünftigen Album-Covern“ anlässlich des 30. Jubiläums der Platte „entfernt“ werden. Spencer Eldens Anwälte sagten, dass sie planen, das Gerichtsverfahren fortzusetzen, um „unserem Klienten die lang ersehnte Privatsphäre und Würde zurückzugeben.“ Weiter hieß es: „Wir bitten die Nirvana-Angeklagten inständig, das Unrecht ihrer Vergangenheit wiedergutzumachen, indem sie den Schaden, den sie angerichtet haben, anerkennen und das Bild von Mr. Eldens Genitalien von weiteren Reproduktionen von NEVERMIND entfernen. Denn hinter jedem Cover steht eine Person, die um die Wiederherstellung ihrer Privatsphäre bittet.“

