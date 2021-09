Dave Grohl stieg beinahe bei Gwar ein

Dave Grohl war schon immer ein Metal-affiner Bursche — und ist es bis heute geblieben. So verwundert es auch nicht, dass er sich einst beinahe einer Thrash Metal-Kapelle angeschlossen hat — vor seiner Zeit bei Nirvana und den Foo Fighters, versteht sich. In einem aktuellen Interview mit dem US-amerikanischen Rolling Stone hat der 52-Jährige nun verraten, dass er als junger Schlagzeuger ernsthaft in Erwägung gezogen hat, bei den MaskenMetallern Gwar einzusteigen.

Lächerliche Bedenken

„Gwar suchten nach einem Drummer“, erinnert sich Dave Grohl. „Und ich habe darüber mit ihrem Gitarristen Dewey [Rowell, von 1987 bis 1991 als Flattus Maximus in der Band — Anm.d.A] gesprochen. Er meinte: ‚Es ist großartig. Und du kannst dir dein eigenes Kostüm gestalten.‘ Als Schlagzeuger willst du nicht etwas, das dein Gesicht komplett bedeckt. Und du willst, dass deine Arme frei sind. Also dachte ich mir: ‚Cool.‘ Und ich begann dieses Ding zu zeichnen. Zu der Zeit waren Gwar eine Band, die um die 700 Leute zog, was riesig war. Je mehr ich jedoch darüber nachdachte, fragte ich mich, ob ich wirklich meinen Onkel dazu einladen würde, mich spielen zu sehen, während überall künstliches Blut und Sperma herumspritzt?“

Der ehemalige Gwar-Bassist und derzeitige Frontmann Mike Bishop aka Blothar meldete sich nach dem Interview zu Wort und bestätigte die Geschichte von Dave Grohl. „Unser Gitarrist Dewey buchte zu der Zeit Konzerte in Richmond. Und wir hatten alle Dave mit seinen Bands Dain Bramage und später mit Scream spielen sehen. Er war damals schon einer der besten, am härtesten schlagenden Drummer, die ich jemals gesehen habe. Er ist es immer noch. Dewey rief ihn an und startete die Gespräche mit ihm darüber, bei Gwar einzusteigen. Ich war wahnsinnig begeistert, denn damals spielte ich Bass und hätte es geliebt, mit ihm zu jammen. Stell dir vor: Er hätte sich den Arsch dabei abarbeiten können, all die Jahre in einem Gummimonsterkostüm Schlagzeug zu spielen! Junge, er hat die falsche Entscheidung getroffen!“

