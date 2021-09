Nonpoint äußern sich zu Anhängerunfall auf Tour

Foto: Getty Images Entertainment, Jeff Hahne. All rights reserved.

auch interessant

In der ersten Septemberwoche 2021 waren Nonpoint erstmalig seit zwei Jahren wieder auf Tournee. Auf der Fahrt von einer Show zur nächsten löste sich der Anhänger des Wagens der Band und stürzte in ein Waldgebiet, wobei Ausrüstung und Merchandise beschädigt wurden. Während dieser Ereignisse erkrankten zudem zwei der Band-Mitglieder an COVID-19. Die Tour musste folglich sofort abgebrochen werden.

Empfehlung der Redaktion Amerikanisches „Herd Immunity Fest“ in der Kritik New Metal Ist den USA wurde ernsthaft das "Herd Immunity Fest" angekündigt. Nach einer Breitseite Kritik hat nun die erste Band abgesagt. „Wenn nicht jemand gefilmt hätte, dass das alles passiert ist, würden es uns die Leute wahrscheinlich nicht glauben“, sagt Sänger Elias Soriano über die anstrengendste und hindernisreichste Woche, die Nonpoint seit Jahren erleben durften. In einem Video-Update sprechen die Band-Mitglieder über die Vorkommnisse.

Nonpoint-Mitglieder erkrankt trotz vermeintlicher Sicherheitsmaßnahmen

Empfehlung der Redaktion Limp Bizkit: Fred Durst erklärt Tour-Absage Nu Metal Fred Durst, Frontmann von Limp Bizkit, erklärt die Gründe für die Terminabsagen der restlichen August-Tourneedaten seiner Band. Vor Beginn der Tour erzählte Soriano Bernard Cana von The Photo Pit von Nonpoints Plänen, den Fans auf der Tour „VIP-Erlebnisse“ zu bieten. „Ich bin nervös wegen dem, was mit COVID abgeht. (…) Wir versuchen, den Fans ein VIP-Erlebnis zu bieten, bei dem sie uns aus nächster Nähe sehen, Fragen stellen und Fotos mit uns machen können. Ohne dass sie von einem von uns COVID bekommen, Gott bewahre – falls wir es bekommen. (…) Wir sind alle geimpft und werden innerhalb unserer Blase bleiben. Wir werden dafür sorgen, dass der Backstage-Bereich so gut wie möglich gesichert ist. (…) Unsere Fans sind sehr verständnisvoll, das waren sie schon immer. Ich denke, sie werden verstehen, womit wir es zu tun haben. Ich hoffe bei Gott, dass sich die Pandemiesituation sehr schnell wendet. Aber wenn nicht, haben wir bereits einen sehr starken Plan B, der unsere Fans begeistern und glücklich machen und sie nicht einen Arm und ein Bein kosten wird.“

Vergangene Woche verschoben Nonpoint einige Konzerte der laufenden Tour, nachdem inzwischen „mehrere Mitglieder der Band“ positiv auf COVID-19 getestet wurden.