Obituary spielen Full Album-Livestreams

auch interessant

Die Death-Metaller Obituary haben eine dreiteilige „Livestream-Konzertserie“ angekündigt. Dabei wird die Band ihre Alben SLOWLY WE ROT und CAUSE OF DEATH in Gänze sowie seltene Klassiker aufführen. Aufgeteilt wird das Ganze auf drei Abende (jeweils ab 23 Uhr) im Oktober und November. Tickets, ob einzeln oder Bundles, sowie exklusives Merch sind unter unter dieser Adresse erhältlich.

„Die Weltgesundheitsorganisation hat eine welterschütternde Warnung herausgegeben… Sie haben versucht, einen Impfstoff dagegen zu entwickeln… Sie setzen jegliche ohnen mögliche Behandlung ein… Doch nach mehrfacher Untersuchung und der unbestreitbaren Zahl der Todesopfer wurde bestätigt… ES GIBT KEIN MITTEL GEGEN METAL!!!“, analysieren Obituary die Weltlage.

„Deswegen ist es uns ein Anliegen, euch von diesen inneren Schmerzen zu befreien… Diese Schmerzen, welche OHNE diese nicht greifbare Substanz, nach der sich deine Seele sehnt, auftreten… Wir präsentieren euch eine dreifache Dosis dieser ansteckenden Krankheit, um euren Sinnen zu schmeicheln… mit Abstand. WE WILL ROT TOGETHER!!!“