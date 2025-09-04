Toggle menu

Obituary wollen auch das nächste Album in Ruhe angehen

Obituary
Donald Tardy, Obituary @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
von
Mit 41 Jahren sind Obituary keine allzu junge Band mehr. Entsprechend gemächlich gehen die Death-Metaller auch etwaige Vorhaben an.
2024 feierten Obituary ihr 40-jähriges Bestehen. Dieses Jahr wird der 35. Geburtstag des zweiten Albums CAUSE OF DEATH zelebriert, das als absoluter Death Metal-Klassiker gilt. Das letzte Studioalbum DYING OF EVERYTHING erschien Anfang 2023. Wenngleich bekannt ist, dass die Tardy-Brüder und ihre Kompagnons es mit der Albumproduktion ruhig angehen lassen, sei die Frage nach Nachschub mittlerweile gestattet.

Fragen über Fragen

Das dachte sich wohl auch Oran O’Beirne von Bloodstock TV und hat deshalb bei Drummer Donald Tardy nachgehakt. Dieser erklärt: „In der Rock’n’Roll-Industrie macht man Pläne, und nichts davon bleibt fest und wird verschoben – das passiert ständig. Deshalb möchte ich den Leuten nicht erzählen, dass es ein neues Album geben wird, denn gibt es das? Wir wissen es nicht.“ Jedenfalls hätten er, sein Bruder und Frontmann John Tardy und der Rest der Band gerade „eine verdammt gute Zeit.“ Immerhin sind Obituary schon seit mehreren Wochen auf „Cause Of Death – 35 Year Anniversary Tour“. Am 5. Oktober startet die „Thrash Of The Titans“-Tournee zusammen mit Testament, Destruction und Goatwhore

Bei diesem vollen Programm ist die Frage: Bleibt überhaupt Zeit für ein neues Album? Donald Tardy stellt andere Fragen: „Sollte es noch eine Platte geben? Möglicherweise. Möglicherweise für die Fans. Nach 40 Jahren Karriere fragen wir uns: Wohin geht es mit unserer Karriere? Und wie lange noch? Wollen wir es tun? Können wir es tun? Und sollten wir es tun?“ Die Antwort auf all diese Fragen: „Wir lieben es, Musik zu schreiben, und wir lieben die Idee eines neuen Albums. Aber wir werden uns definitiv Zeit nehmen und die bestmöglichen Songs schreiben, genau wie bei DYING OF EVERYTHING.“ Zwischen diesem und OBITUARY (2017) lagen immerhin sechs Jahre.

Abschließend gibt Tardy einen groben Zeitplan an. „Der Schreibprozess wird 2026 und 2027 sein, und dann geht es an die Aufnahme. Wir gehen also davon aus, dass, wenn wir noch dabei sind und es schaffen, es noch ein weiteres Album geben wird – einfach, weil die Fans es verdienen. Und weil wir immer noch viel Spaß bei dem haben, was wir tun.“

