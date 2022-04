Mit THE WAR TO END ALL WARS von Sabaton erfordert eines der gewichtigsten Metal-Alben des Jahres eine Sonderfolge des METAL HAMMER Podcast: Albumanalyse, Anekdoten und Interview mit Sänger Joakim Brodén.

Wichtige Anmerkung vorab: Wir haben diese Episode des METAL HAMMER Podcast vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine aufgezeichnet. Das Interview mit Joakim Brodén fand noch Ende vergangenen Jahres statt. Schon damals stellte der Sabaton-Sänger klar: "Gäbe es keine Kriege mehr, wäre es besser für uns alle." Dass die Inhalte des neuen Albums THE WAR TO END ALL WARS in keinem Zusammenhang mit dem jetzt ausgebrochenen Krieg stehen, erklären Sabaton in einer aktuellen Stellungnahme. Versuchen wir also, THE WAR TO END ALL WARS losgelöst von der vorherrschenden Weltlage zu begreifen und als das zu nehmen, was es ist: Die geistige…