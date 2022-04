Die METAL HAMMER-Maiausgabe 2022: Rammstein, Armored Saint, Udo Dirkschneider, Destruction u.v.a.

Das Frühjahr 2022 läuft zu Hochtouren auf, weswegen die METAL HAMMER-Märzausgabe randvoll mit spannenden Themen ist.

Werte Headbangende, Sie lassen’s wieder krachen! Sabaton begeben sich erneut in die Schützengräben, Granatentrichter und Entscheidungsschlachten des Ersten Weltkriegs. Weil ihnen nichts Neues mehr einfällt? Mitnichten! Die äußeren Umstände drängten sie mehr oder minder dazu. Aus der pandemisch geborenen Not haben die Schweden das Beste gemacht und mit THE WAR TO END ALL WARS eine gewohnt starke Heavy und Power Metal-Hymnensammlung vorgelegt. Normal, dass sie dabei auch zwischen die Fronten geraten: Die Heroisierung schrecklichen Kriegsgeschehens stößt manch Hörendem unangenehm auf; und auch als Fan darf und sollte man den ein oder anderen Dreh der militärhistorisch bewanderten Metaller durchdenken und hinterfragen,…