Oli Herbert: Eurythmics-Cover zu ‘Here Comes The Rain Again’ erschienen

All That Remains-Gründungsmitglied und Gitarrist Oli Herbert verstarb im Oktober des letzten Jahres. Als Songwriter hat er im Laufe seines Leben an so einigen Liedern getüftelt. Eine seiner letzten Aufnahmen ist nun veröffentlicht worden. Dabei handelt es sich um ein Cover zu Eurythmics ‘Here Comes The Rain Again’.

Weiterlesen All That Remains: Gitarrist und Gründer Oli Herbert verstorben In einem Beitrag über die Sozialen Medien gaben All That Remains bekannt, dass Gitarrist und Gründungsmitglied Oli Herbert verstorben ist. Ersten Berichten zufolge wurde der Musiker in einem Teich gefunden. Den Track hat der Gitarrist zusammen mit Moroni Silva von der Band A Dead Desire aufgenommen. Von dieser wurde der Song auch anschließend in Gedenken an Oli veröffentlicht. Silva sagte gegenüber MetalSucks dazu: „Oli war ein guter Freund und er wollte, dass der Song zu Beginn der Regenzeit erscheint. Deshalb wurde er am 5. Mai dieses Jahres zum Neumond veröffentlicht und ihm gewidmet.“

Witwe fordert Mitspracherecht

Leider traf die Veröffentlichung des Tracks bei Olis Witwe Beth auf wenig Begeisterung. Sie postete über die offizielle Facebook-Seite ihres Mannes Folgendes:

„Ich bin mir bewusst, dass etwas veröffentlicht wurde, an dem mein Mann mitgearbeitet hat und was nicht vor seinem Tod beendet wurde. Um Klartext zu sprechen, wenn etwas nach dem Tod von Oli freigegeben werden soll und es sich dabei nicht um All That Remains-Material handelt, braucht es mein Einverständnis als Vollstreckerin des Nachlasses. Das Erbschaftsgericht wurde erst in diesem Jahr eröffnet, so dass jegliche Vorkehrungen nach dem Tod meines Mannes für sein Material vor meiner Ernennung als Willensvollstreckerin nicht durchsetzbar sind.“

Moroni Silva kommentierte den Post von Beth bereits und stellte dabei heraus, dass die Arbeiten zum Songs bereits vor dem Tod Olis beendet wurde. Silva schrieb daher unter anderem:

„Oli und ich haben das Lied schon vor seinem Tod vollendet. Wir waren mit allem fertig und er hat dafür unterschrieben. Ich entschuldige mich aufrichtig für den Tod Ihres Mannes, Oli war ein unglaublich erstaunlicher Mensch und ein phänomenaler Gitarrist. Ich versichere, dass wir alle geeigneten rechtlichen Wege zur Erstellung dieser Arbeit durchlaufen haben. Alle Lizenzen wurden ordnungsgemäß für die beteiligten Parteien erworben.“

Oli Herbert gründete zusammen mit Sänger Phil Labonte im Jahre 1998 die Band All That Remains. Er ertrank 2018 in einem Teich hinter seinem Haus. Wie genau es dazu kam, ist noch immer nicht genau geklärt. Der Fall wird nach wie vor von der Polizei untersucht und als verdächtig eingestuft.