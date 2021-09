Oomph! ab jetzt ohne Dero Goi

Heute, am 29. September 2021, gaben Oomph! via Social Media offiziell bekannt, dass Dero Goi nicht mehr im Rahmen von Oomph! an der Seite von Thomas Döppner („Crap“) und Robert Flux arbeiten wird.

In dem Facebook-Post heißt es: „Nach/Seit dem 30. September 2021 ist ‚Dero‘ nicht mehr Teil der Band Oomph!. Wir alle drei bedauern, dass wir es trotz größter Anstrengungen nicht geschafft haben, die Band in dieser Konstellation zu erhalten. Wir haben gemeinsam vereinbart, dass ‚Flux‘ und ‚Crap‘ die Band Oomph! weiterführen und wünschen uns gegenseitig für die Zukunft alles Gute!“

Oomph! gehören seit ihrer Gründung im Jahr 1989 zu den prägendsten Gruppen, die Deutschland hervorgebracht hat. Seit Tag eins beschritten Crap, Flux und Dero als unangefochtenes Trio im Crossover und der Neuen Deutschen Härte ihren Weg gemeinsam. 13 Alben kamen in den vergangenen 32 Jahren zustande. Speziell die Alben WAHRHEIT ODER PFLICHT (2004) und GLAUBELIEBETOD (2006) verhalfen den Musikern zu Beginn der 2000er Jahre zum Höhepunkt ihres Erfolgs.

