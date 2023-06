Oomph!: Das ist der neue Sänger

Lange mussten die treuen Fans warten – heute ist es endlich so weit: Oomph! geben ihren neuen Sänger bekannt! Die Gründungsmitglieder Cr4p und Flux haben sich viel Zeit genommen, um das passende dritte Band-Mitglied zu finden – Der Schulz vereint alles, wofür die Band steht und komplettiert das kreative Dreigestirn. Somit sind Oomph! wieder komplett als Band mit drei vollwertigen festen Mitgliedern. Die beiden verbliebenen Musiker suchten nach einer Person, die komplett in alle Band-Prozesse einbezogen wird und nicht nur am Mikrofon steht. Mit Der Schulz (bekannt von der Band Unzucht), der bereits voll ins Songwriting für das neue Album involviert war, vollendet die Band jetzt den ersten Line-up-Wechsel in 34 Jahren ihres Bestehens.

Zusätzlich kündigen Oomph! das erste Studioalbum in neuer Besetzung an. RICHTER UND HENKER wird am 8. September 2023 über Napalm Records veröffentlicht und ist der Start in eine neue Ära. Das 14. Studioalbum der legendären Neue Deutsche Härte-Truppe, die ein ganzes Genre mitgeprägt hat, wurde einmal mehr von der Band selbst produziert und aufgenommen und vereint alle bewährten Trademarks, während es stets in die Zukunft blickt und Altes hinter sich lässt. Der erste neue Track und Musikvideo werden am 11. Juli 2023 veröffentlicht.

Empfehlung der Redaktion Oomph! ab jetzt ohne Dero Goi Crossover, NDH Nach 32 Jahren gemeinsamer Band-Geschichte zerbricht das Dreigestirn von Oomph!. Dero Goi und seine Kollegen gehen nun getrennte Wege. CR4P und FLUX über ihren neuen Sänger: „Der Schulz war immer unsere erste Wahl. Da wir uns schon länger kennen und schätzen, war er der erste Sänger, den wir angesprochen haben. Natürlich haben wir uns auch mit den vielen anderen vielversprechenden Bewerbern bei uns im Studio getroffen und die Zusammenarbeit ausprobiert. Am Ende hat uns Der Schulz überzeugt, weil er es schafft, das Gefühl der alten Oomph!-Songs aufleben zu lassen und wir menschlich und kreativ extrem gut harmonieren. Er ist ein starker Songwriter und Texter und hat genau die Ausstrahlung, Präsenz und den Charakter, nach dem wir gesucht haben. Wir lagen von Anfang an mit unserem Bauchgefühl goldrichtig!“

OOMPH! zum neuen Album RICHTER UND HENKER: „Die Zusammenarbeit in der neuen Konstellation hat unsere Kreativität im Studio extrem beflügelt. So wird es auch auf dem neuen Album RICHTER UND HENKER einige schöne musikalische Weiterentwicklungen und Überraschungen geben, ohne dass wir unsere Oomph!-typischen Konstanten vernachlässigt haben. Auch unsere üblichen „Testhörer“ sagen, das Album klingt unverkennbar nach Oomph!. Wir können es kaum erwarten, euch die Songs endlich zu präsentieren und live spielen zu können!“

Richter und Henker Tracklist:

Wem die Stunde schlägt Richter und Henker Soll das Liebe sein? Nur ein Mensch Schrei nur Schrei Nichts wird mehr gut Sag jetzt einfach nichts Es ist nichts, wie es scheint Wo die Angst gewinnt All die Jahre Wut feat. Joachim Witt Ein kleines bisschen Glück

