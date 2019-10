Opeth: ARTE Concert zeigt Opeth-Auftritt vom Alcatraz Festival

Am 27. September dieses Jahres veröffentlichten Opeth ihr aktuelles Studioalbum IN CAUDA VENENUM. Beim diesjährigen Alcatraz Hard Rock & Metal Festival in Kortrijk, Belgien gab es von der Band jedoch noch Songs ihrer Vorgänger-Platten zu hören. ARTE Concert war vor Ort, um das Ganze in Bild und Ton festzuhalten. Der Mitschnitt ist bis zum 20. März 2020 online anzusehen.

Das etwas über eine Stunde lange Set, bei dem Opeth insgesamt sieben Songs zum Besten gabe, ist nun zu sehen. Die Band spielt die Hits der letzten Jahre wie ‘Sorceress’ und ‘Cusp of Eternity’, aber auch ältere, heftigere Titel wie ‘Ghost of Perdition’ und ‘The Drapery Falls’.

‘Sorceress’: 0:15 – 5:05

‘Ghost of Perdition’: 5:14 – 15:40

‘Cusp of Eternity’: 18:13 – 23:32

‘Heir Apparent’: 23:33 – 33:12

‘In My Time of Need’: 34:33 – 40:00

‘The Drapery Falls’: 41:27 – 52:47

‘Deliverance’: 55:10 – bis Ende