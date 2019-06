Opeth: Die Hörprobe von IN CAUDA VENENUM

Sabaton und ihre Plattenfirma Nuclear Blast luden nach Frankreich ein, um an der Westfront des Ersten Weltkriegs THE GREAT WAR angemessen zu präsentieren.

Den kompletten Bericht über die Listening Session mit Sabaton findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Juniausgabe. Eine Albumpremiere der besonderen Art: METAL HAMMER folgt dem Ruf zu den Waffen. Lest hier das Track-by-Track des neuen Albums von Sabaton. Die Hörprobe: THE GREAT WAR VÖ: 19. Juli The Future Of Warfare Synthie- und Industrial-Sounds im kurzen Intro stehen stellvertretend für die industrialisierte Kriegsführung – Panzerkampf! In den reduziert instrumentierten düsteren Strophen singt Joakim besonders tief; der stampfende Refrain wird von weiblichen Chören unterstützt und von dynamischen sowie wuchtig rollenden Drums angetrieben. Der energiegeladene Start zeigt Sabaton hart und kantig wie lange nicht…