Orden Ogan supporten Saltatio Mortis u.a. live bei den METAL HAMMER AWARDS 2024

Das musikalische Rahmenprogramm der METAL HAMMER AWARDS 2024 – presented by IFA – steht jetzt komplett. Heute können wir euch Orden Ogan als Co-Headliner auf Europas härtester Preisverleihung ankündigen. Neben ihnen und Headliner Saltatio Mortis bekommt ihr Konzerte von Lordi und Future Palace zu sehen. Verpasst nicht das einzigartige Event am 31.8.2024 in Berlin!

Orden Ogan sind ein absolutes Highlight der Power Metal-Szene und aus der internationalen Metal-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Ihr jüngstes, quasi selbst-betiteltes Epos THE ORDER OF FEAR setzt die Saga des „Orden Ogan“ mit einem besonders triumphalen Lehrstück in Sachen Dark-Power-Metal fort.

„Ihr siebtes Album wirkt beinahe wie ein Best Of, da es die typischsten und stärksten Merkmale des bisherigen Werdegangs vereint“, heißt es im METAL HAMMER-Review zu Orden Ogans THE ORDER OF FEAR. „Sänger Seeb Levermann weiß, welche Knöpfe er drücken muss – technisch als famoser Produzent, sowie emotional als Songwriter. Jeder der zehn Songs (plus Spoken Word-Intermezzo) ist eine mitsingbare Metal-Hymne.“

Kein Wunder also, dass THE ORDER OF FEAR auf Platz 3 der Deutschen Albumcharts landete! Die Sauerländer werden die Stimmung auf den einzigartigen METAL HAMMER AWARDS 2024 daher anstandslos in neue Höhen schrauben.

METAL HAMMER Awards 2024 presented by IFA

31. August 2024 – Uber Eats Music Hall, Berlin

Das weitere Line-Up der METAL HAMMER AWARDS 2024

Empfehlung der Redaktion Darum dürft ihr die METAL HAMMER AWARDS 2024 nicht verpassen! Heavy Metal Seit mehr als zehn Jahren stehen die METAL HAMMER AWARDS für Party, Preise und Prestige, ebenso wie für Konzerte, Ehrengäste, Laudatoren: Darum solltet ihr die schwarze Zeremonie in Berlin auf keinen Fall verpassen! Die mächtigen Saltatio Mortis machen einen kurzen Abstecher von ihrer Burgen-Tour, um in der Uber Eats Music Hall in Berlin aufzuspielen! Als Headliner versprechen die Meister des Mittelalter-Metal mit dem brandneuen Album FINSTERWACHT in der Hinterhand eine epische Show und mitreißenden Hymnen.

Lordi werden wie gewohnt mit monstermäßigen Kostümen und hymnischem Hard Rock die Halle rocken. Den Anheizer gibt die Berliner Post Hardcore-Band Future Palace, um für ihr am 6. September erscheinendes Album DISTORTION zu begeistern.

Die METAL HAMMER AWARDS – darum geht es

Die METAL HAMMER AWARDS sind nicht irgendeine Preisverleihung, sondern die lauteste und härteste Deutschlands – organisiert von METAL HAMMER. Seit der Premiere 2009 feiern die Awards die Heavy Metal-Szene. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen und Künstler in verschiedenen Kategorien, darunter „Best Album,“ „Best German Band,“ „Best International Band,“ „Metal Anthem“ und „Legend“. Die Veranstaltung zieht zahlreiche Fans, Prominente und Bands nach Berlin, um einen überraschungsreichen und lautstarken Abend zu verbringen. Ein einmaliges und unvergessliches Event!

Empfehlung der Redaktion Alle Nominierten der METAL HAMMER AWARDS 2024 im Überblick Wer gewinnt die METAL HAMMER AWARDS 2024 am 31.8.2024 in Berlin? Die Longlists der Nominierten in allen 12 Kategorien! Neben der eigentlichen Preisverleihung treten alljährlich hartgesottene Bands live auf – vom kompakten Opener bis zur ausführlichen Headlinershow!

Die METAL HAMMER AWARDS presented by IFA werden am 31.8.2024 die Metal-Welt zum Beben bringen. Neben Live-Auftritten von unter anderem Saltatio Mortis als Headliner sowie Lordi und Future Palace und dem Schaulaufen der Ehrengäste und Promis am Schwarzen Teppich steht im Zentrum des Abends natürlich: die Preisverleihung!

Die METAL HAMMER AWARDS 2024 sollen in zwölf Kategorien verliehen werden – darunter drei brandneue. Welche das sind, verraten wir euch vorab – wer als Gewinner oder Gewinnerin den Saal verlässt, bleibt jedoch bis zur zeremoniellen Verleihung ein Geheimnis!

Erlebt den einmaligen Abend mit, indem ihr euch jetzt ein Ticket für die METAL HAMMER AWARDS sichert. Übrigens: Mit einer Eintrittskarte für die METAL HAMMER AWARDS 2024 erhaltet ihr 50% Rabatt auf den Eintritt für die IFA 2024!

Diese einzigartige Kooperation mit der IFA bringt zwei geschichtsträchtige Jubiläen zusammen. Seit einem Jahrhundert steht die IFA für Innovation und Fortschritt in der Unterhaltungselektronik, während METAL HAMMER seit vier Jahrzehnten und über 500 Ausgabe die Fahne des Heavy Metal hochhält.

