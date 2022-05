Vor dem 1980 verstorbenen Bon Scott hatten AC/DC noch einen Sänger: Dave Evans. Der Australier nahm mit Malcolm Young und Co. die ersten beiden Singles ‘Can I Sit Next To You Girl’ und ‘Baby, Please Don’t Go’ auf. Nun hat Evans einen neuen Song am Start. So hat der 68-Jährige vergangenen Herbst zwei Tracks mit dem legendären Produzenten Flemming Rasmussen aufgenommen.

Neuer Angriff

Einer davon ist ein Cover eines Elvis Presley-Klassikers, das Dave Evans einst mit AC/DC live gespielt hatte. Das andere Stück trägt den Titel ‘Guitarman’ und wurde vom dänischen Musiker und Komponisten Nicolas Robinson geschrieben, der der Band The Univerzals angehört. ‘Guitarman’ erscheint nun Anfang Juni als Single über die argentinische Plattenfirma Chrystal Records in Kooperation mit Interspace Rock Productions aus Dänemark. Das zugehörige Coverartwork gibt es unten zu sehen.