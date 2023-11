Ozzy Osbourne: 40 Jahre BARK AT THE MOON

auch interessant

Vor 40 Jahren ließ Ozzy Osbourne Studioalbum Nummer drei und somit eines seiner bedeutendsten Werke auf die Metal-Gemeinde los. Obwohl seine Solokarriere fast an der Vorbereitung auf BARK AT THE MOON zerschellen sollte – dies hätte wohl an den erschütternden Nachwirkungen des Unfalltods des Gitarristen Randy Rhoads gelegen –, verlieh es eben dieser einen enormen Aufschwung und bereitete auf großartige Folgealben vor.

Jake E. Lee sei Dank

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne: Sharon glaubt nicht an Ameisen-Geschichte Heavy Metal Während einer gemeinsamen Tour mit Mötley Crüe soll Ozzy Osbourne eine Reihe von Ameisen nasal aufgenommen haben. Ehefrau Sharon bezweifelt das. Trotz des Verlusts und einer vorherrschenden Niedergeschlagenheit gelang es Osbourne, eine Gruppe versierter Musiker um sich zu versammeln und seinen musikalischen Vorhaben neuen Fahrtwind zu verleihen. Der Sound des Albums sollte nun von der meisterhaften Gitarrenarbeit Jake E. Lees geprägt sein, der die schwierige Aufgabe hatte, in die Fußstapfen des verstorbenen Randy Rhoads zu treten. Lees Gitarrenspiel fügt der Platte eine neue Dimension hinzu, die durch scharfe Riffs und geschmeidige Soli gekennzeichnet ist – der Vielseitigkeit Osbournes musikalischen Ansatzes entsprechend.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zwischen Tiefgang und Schabernack

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne pinkelte sich auf der Bühne in die Hose Heavy Metal Ozzy Osbourne scheißt sich nichts — im wahrsten Sinne des Wortes. So hat sich der Black Sabbath-Mann live hier und da schon mal in die Hose gestrullt. Das Titelstück von BARK AT THE MOON selbst erhob sich zu einem Klassiker des Heavy Metal-Genres und manifestierte sich als fester Bestandteil des Ozzy Osbourne-Liverepertoires. Insgesamt aber präsentiert das Album eine breite stilistische und rhythmische Palette, wie unter anderem ‘Rock’n’Roll Rebel’ und ‘Waiting For Darkness’ nahelegen. Dennoch bleibt sich Osbourne seiner charakteristischen Machart treu und heimst demnach ähnliche Erfolge wie mit dem Vorgänger DIARY OF A MADMAN (1981) ein.

Textlich bewegt sich BARK AT THE MOON zwischen düsteren Erzählungen und persönlichen Reflektionen. So bieten Songs wie ‘Centre Of Eternity’ und ‘Now You See It (Now You Don’t)’ introspektive Einblicke in Ozzys Gedankenwelt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

BARK AT THE MOON markiert einen nennenswerten Karriere-Einschnitt der Ozzy Osbourne-Historie und bleibt daher auch 40 Jahre nach seiner Veröffentlichung ein Meisterwerk, das weiterhin gefeiert gehört. Osbourne und insbesondere seine Band haben mit der mystisch-komödiantisch anmutenden Platte einen bleibenden Beitrag geleistet, der sich durch seine kreative Energie und künstlerische Integrität am Heavy Metal-Firmament verewigt hat.

BARK AT THE MOON bei Amazon bestellen!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.